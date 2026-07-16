El Lobas Alimerka Oviedo renueva a su cerebro: Marta da Silva seguirá de azul

El Lobas Alimerka Oviedo seguirá contando con una de las piezas fundamentales de su plantilla. La central Marta da Silva continuará defendiendo la camiseta azul la próxima temporada y afrontará así su tercer curso en el conjunto ovetense, donde se ha consolidado como una jugadora clave en el esquema de Manolo Díaz.

La balonmanista gallega aseguró sentirse "muy contenta" en Oviedo, una ciudad que considera "como si fuese mi segunda casa". Además, puso en valor el ascenso logrado el pasado curso a la Liga Guerreras Iberdrola, un objetivo que el equipo alcanzó tras dos temporadas de trabajo. "Fue una temporada muy bonita, pero muy dura también", reconoció.

Da Silva destacó la fortaleza del vestuario durante un año marcado por las dificultades, especialmente cuando la falta de apoyos económicos llegó a poner en duda la participación del equipo en la máxima categoría. "Fue duro pensar que igual no podíamos disfrutar de lo que tanto trabajo nos había costado conseguir en la pista, pero al final todo salió bien", recordó.

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De cara al próximo curso, la central afronta con ilusión el regreso del Lobas a la élite del balonmano femenino español. La permanencia será el principal objetivo de un equipo que, según confía, volverá a competir con la misma entrega que le llevó al ascenso. "Estoy segura de que este grupo va a luchar como hizo siempre", afirmó, sin renunciar a mantener la identidad de juego que ha caracterizado al conjunto ovetense.