Oficial: Brycen Goodine jugará finalmente en el Alimerka Oviedo Baloncesto
El conjunto azul incorpora al exterior estadounidense, que el año pasado abandonó el equipo en pretemporada por motivos personales
Los aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto tendrán una segunda oportunidad de ver con la camiseta de su equipo a Brycen Goodine. El exterior estadounidense, que había sido fichado hace un año y que despertó grandes expectativas en pretemporada, abandonó la disciplina azul antes incluso de que se iniciase la competición debido a motivos personales. Una vez estabilizada su situación personal, Goodine y el OCB han decidido darse una segunda oportunidad. El jugador, un exterior de 1,93 metros con pasaporte de Cabo Verde, con lo que no ocupa plaza de extracomunitario, aportará lanzamiento y creación de juego dentro de la línea de jugo dinámico que pretende el entrenador, Javi Rodríguez.
Goodine llegó a Asturias en el verano de 2025 para vivir su temporada de debut en el baloncesto profesional. Había jugado hasta en cuatro equipos de la liga universitaria de Estados Unidos, el último de ellos el prestigioso college de Oklahoma. En la pretemporada con el Alimerka Oviedo parecía haber encajado como un guante: en el encuentro amistoso contra el Alega Cantabria se fue hasta los 37 puntos. Sin embargo, pidió la desvinculación para atender unos asuntos personales en su país. Le sustituyó London Johnson, que no llegó a debutar, y después Marques Townes, la gran estrella del OCB que logró su primera clasificación para la Final Four de Primera FEB.
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