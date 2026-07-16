Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Oficial: Brycen Goodine jugará finalmente en el Alimerka Oviedo Baloncesto

El conjunto azul incorpora al exterior estadounidense, que el año pasado abandonó el equipo en pretemporada por motivos personales

Brycen Goodine, en un partido de la pretemporada de 2025 con el Alimerka Oviedo en el Palacio de los Deportes.

Brycen Goodine, en un partido de la pretemporada de 2025 con el Alimerka Oviedo en el Palacio de los Deportes. / Mario Canteli

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Rodrigo

Oviedo

Los aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto tendrán una segunda oportunidad de ver con la camiseta de su equipo a Brycen Goodine. El exterior estadounidense, que había sido fichado hace un año y que despertó grandes expectativas en pretemporada, abandonó la disciplina azul antes incluso de que se iniciase la competición debido a motivos personales. Una vez estabilizada su situación personal, Goodine y el OCB han decidido darse una segunda oportunidad. El jugador, un exterior de 1,93 metros con pasaporte de Cabo Verde, con lo que no ocupa plaza de extracomunitario, aportará lanzamiento y creación de juego dentro de la línea de jugo dinámico que pretende el entrenador, Javi Rodríguez.

Goodine llegó a Asturias en el verano de 2025 para vivir su temporada de debut en el baloncesto profesional. Había jugado hasta en cuatro equipos de la liga universitaria de Estados Unidos, el último de ellos el prestigioso college de Oklahoma. En la pretemporada con el Alimerka Oviedo parecía haber encajado como un guante: en el encuentro amistoso contra el Alega Cantabria se fue hasta los 37 puntos. Sin embargo, pidió la desvinculación para atender unos asuntos personales en su país. Le sustituyó London Johnson, que no llegó a debutar, y después Marques Townes, la gran estrella del OCB que logró su primera clasificación para la Final Four de Primera FEB.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
  2. Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
  3. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  4. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
  6. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  7. El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de vaso más barata del mercado: está a la mitad de su precio

La Virgen del Carmen en Tapia, entre más flores que nunca

La Virgen del Carmen en Tapia, entre más flores que nunca

Oficial: Brycen Goodine jugará finalmente en el Alimerka Oviedo Baloncesto

Oficial: Brycen Goodine jugará finalmente en el Alimerka Oviedo Baloncesto

Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta

Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta

Las obras de la carretera de Xagó arrancan con una inversión de casi 683.000 euros para mejorar la seguridad y el acceso al principal arenal de Gozón

Las obras de la carretera de Xagó arrancan con una inversión de casi 683.000 euros para mejorar la seguridad y el acceso al principal arenal de Gozón

Cuatro heridos leves en un accidente en la curva de Overo

Cuatro heridos leves en un accidente en la curva de Overo

El Bádminton Oviedo ya conoce sus rivales de la próxima temporada

El Bádminton Oviedo ya conoce sus rivales de la próxima temporada

La Banda de Gaitas Laguna del Torollu actuará en el Mercadillo de La Corredoria este sábado

La Banda de Gaitas Laguna del Torollu actuará en el Mercadillo de La Corredoria este sábado

Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias

Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
Tracking Pixel Contents