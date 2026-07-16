El presidente de la Federación Asturiana, testigo en EEUU de la hazaña española y eufórico: "Vamos a ser campeones"

Entre maletas, aeropuertos y muchos vuelos, José Ramón Cuetos Lobo esboza una sonrisa. Tan solo unos días después de estar presente en el Campeonato de Europa sub-19, el presidente de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias vivió en primera persona desde Dallas el histórico triunfo de la selección ante Francia que permite a España disputar 16 años después una nueva final, en la que también estará presente el dirigente asturiano. "Después del partido que hicimos estamos con una alegría inmensa y con mucha ilusión de poder repetirlo en la final", reconoce a LA NUEVA ESPAÑA.

Lobo fue invitado por la RFEF y ayer se desplazó a Nueva York para estar en el cuartel general de La Roja en las horas previas a la gran final. "Es una experiencia que seguro que no se vuelve a vivir en la vida", confiesa. Antes del encuentro hubo una recepción con exfutbolistas de la Selección, muchos de ellos campeones del mundo en 2010, con los que los dirigentes nacionales pudieron charlar. Entre ellos estaban Fernando Hierro, Casillas, Xavi, Puyol, Llorente o Navas, incluso se fotografió con Infantino, presidente de la FIFA.

Con los que no pudo hablar en persona fue con los asturianos que representan a la selección. Juanjo González, segundo entrenador, Óscar Celada, médico, así como los responsables de comunicación Álvaro García y Óscar Medio. "Me mensajeé con ellos y los felicité. Si ganamos espero verlos en la fiesta final. Ojalá", dice Lobo, que reconoce que "Asturias está muy bien representada aunque no sea desde el césped".

El presidente de la Asturiana se mostró eufórico y no tiene ninguna preferencia de cara a la final. "Yo dije aquí y a mis amigos que si ganábamos a Francia vamos a ser campeones del mundo", expresa. Lobo reconoce que no le sorprendió el partido tan brillante de España y se deshizo en elogios hacia el seleccionador. "Tengo mucha relación con Luis y estoy muy contento porque se mantuvo fiel a su estilo, apostó por una manera de jugar y no la cambió", asegura.

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El último mes del dirigente asturiano ha sido frenético y, por ello, Lobo fue uno de los últimos presidentes federativos en sumarse a la concentración. El asturiano estuvo 16 días en Gales acompañando a la selección española sub-19 en el Europeo, en el que La Rojita logró coronarse como campeona. Sin apenas tiempo de descanso, llegó el domingo y el lunes viajó hacia Estados Unidos para volver a ver un nuevo triunfo. Talismán por ahora, Lobo y todos los españoles esperan que Nueva York se convierta en la nueva Johannesburgo el próximo domingo.