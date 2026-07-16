Reeditar el título nacional junior de BTT, próximo objetivo del insaciable Benjamín Noval
Roberto Menéndez Mateos
Tras conquistar el Tour de Valromey, conocido oficiosamente como el Tour junior, Benjamín Noval ya tiene un nuevo objetivo en mente. Se trata del Campeonato de España de BTT, que se celebra a partir de mañana en Arroyomolinos (Madrid). La joven promesa asturiana tratará de revalidar el título nacional de la categoría junior que consiguió el año pasado. Por otra parte, en la jornada 11ª del Tour de Francia, el noruego Soren Waerenskjold, del equipo Uno-X, se impuso en el sprtint de Nevers a Olav Kooij y Jasper Philipsen en la etapa más rápida de la historia de la ronda francesa (casi 51 kilómetros por hora de media para llegar cono casi 15 minutos de adelanto tras 161,3 kilómetros de recorrido). Tadej Pogacar continúa con el maillot amarillo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961