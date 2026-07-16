Reeditar el título nacional junior de BTT, próximo objetivo del insaciable Benjamín Noval

Tras conquistar el Tour de Valromey, conocido oficiosamente como el Tour junior, Benjamín Noval ya tiene un nuevo objetivo en mente. Se trata del Campeonato de España de BTT, que se celebra a partir de mañana en Arroyomolinos (Madrid). La joven promesa asturiana tratará de revalidar el título nacional de la categoría junior que consiguió el año pasado. Por otra parte, en la jornada 11ª del Tour de Francia, el noruego Soren Waerenskjold, del equipo Uno-X, se impuso en el sprtint de Nevers a Olav Kooij y Jasper Philipsen en la etapa más rápida de la historia de la ronda francesa (casi 51 kilómetros por hora de media para llegar cono casi 15 minutos de adelanto tras 161,3 kilómetros de recorrido). Tadej Pogacar continúa con el maillot amarillo.