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El Siroko Gijón Basketball asegura el rebote con la renovación de Sofía Hamidi, un seguro en la pintura

La pivot almeriense de 1,85 firma para una segunda temporada con el conjunto asturiano en Liga Femenina 2: "En Gijón soy feliz y me siento arropada"

Sofía Hamidi, durante un partido de la pasada temporada en el Palacio de los Deportes de La Guía.

Sofía Hamidi, durante un partido de la pasada temporada en el Palacio de los Deportes de La Guía. / Ángel González

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Mario Rodrigo

Gijón

Tras la contratación de Manolo González como técnico y la renovación de la base Lucía García Peces, el Siroko Gijón Basketball ha realizado un nuevo movimiento con el fin de afianzar la plantilla de cara a su segunda temporada en la Liga Femenina 2. Se trata de la continuidad de la pivot Sofía Hamidi, que el pasado curso demostró ser un bastión en el rebote, un seguro en la pintura gijonesa. Hamidi (Roquetas de Mar, Almería, 2005), interior de 1,85 metros, fue a más a largo de su campaña de estreno en Gijón y terminó promediando más de 8 puntos por partido y superando la decena de rebotes en varios de ellos.

"Me siento muy agradecida al Siroko por brindarme la oportunidad de seguir llevando su camiseta. Tengo muchas ganas de volver a Gijón, una ciudad preciosa, y de volver a jugar en el Palacio, donde fui feliz y me sentí muy arropada", apuntó la jugadora almeriense tras confirmarse su continuidad en el club asturiano, al que llegó después de rayar a gran nivel en el GMAS Basket de Granada, también en Liga Femenina 2.

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