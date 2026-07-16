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El Telecable aguarda el sorteo de la Supercopa femenina de hockey sobre patines, mañana en Barcelona

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N. L.

Gijón

El Telecable Hockey, tras haber formalizado su inscripción en las tres competiciones que disputará durante el curso 2026-27, OK Liga Iberdrola, OK Bronce masculina y WSE Women Champions League, aguarda con expectación el resultado de los emparejamientos de la Supercopa de España, competición en la que vuelve a participar y cuyo sorteo tendrá lugar mañana a partir de las 18 horas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La Supercopa, en la que tomarán parte Vila-Sana, Fraga, Palau y Telecable, se jugará del 23 al 25 de octubre en Olot.

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