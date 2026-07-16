El Telecable aguarda el sorteo de la Supercopa femenina de hockey sobre patines, mañana en Barcelona

El Telecable Hockey, tras haber formalizado su inscripción en las tres competiciones que disputará durante el curso 2026-27, OK Liga Iberdrola, OK Bronce masculina y WSE Women Champions League, aguarda con expectación el resultado de los emparejamientos de la Supercopa de España, competición en la que vuelve a participar y cuyo sorteo tendrá lugar mañana a partir de las 18 horas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La Supercopa, en la que tomarán parte Vila-Sana, Fraga, Palau y Telecable, se jugará del 23 al 25 de octubre en Olot.