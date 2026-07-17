Aida Fernández defenderá la portería del Lobas Alimerka Oviedo la temporada que viene en la Liga Guerreras

La joven promesa Aida Fernández, una de las claves del ascenso a la Liga Guerreras con sus paradas, continuará defendiendo los colores del Lobas Alimerka Oviedo en la élite femenina del balonmano. La portera cumplirá su segunda campaña en el club ovetense, al que llegó procedente del Balonmano Siero. "Estoy muy contenta tanto con mis compañeras como con mi entrenador", comenta Fernández, que cree que fue clave en el ascenso que "todas las dificultades nos unieron más".

Subir a la máxima categoría no fue fácil. Tras la dura competición en la pista vino una carrera contra reloj en los despachos para obtener los recursos económicos necesarios. La guardameta sierense reconoce que vivió "con mucha tensión" las semanas en que el Lobas Alimerka Oviedo estuvo a punto de tener que renunciar a competir en la máxima categoría. "Nosotras habíamos hecho nuestro trabajo y sólo faltaba que alguien viniese para reconocerlo y darnos la oportunidad de jugar en la Liga Guerreras Iberdrola, y por suerte fue así", comenta. Aida Fernández está "con ganas de hacerlo lo mejor posible" el próximo curso. Promete "trabajar e intentar conseguir el mejor nivel para ayudar al equipo" en la Liga Guerreras, en la que el objetivo no puede ser otro que la permanencia.

Tras una intensa campaña con el conjunto azul en la División de Honor Oro, Aida Fernández participó con la selección española en el Mundial Universitario en Burdeos, en el que logró el quinto puesto.