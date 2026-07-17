El Confía Base Oviedo solidifica sus cimientos con la renovación del pivote Emi Franceschetti
"Pasamos un montón de cosas juntos y uno genera un sentimiento de pertenencia muy lindo", apunta el jugador argentino, que vivirá su cuarta campaña en el club azul
Si mantener el bloque era una prioridad para el Confía Base Oviedo, la continuidad de Emiliano Franceschetti era básica. El pivote argentino continuará una campaña más, la cuarta, como jugador del equipo azul, al que llegó procedente del Cisne de Asobal. Franceschetti, que realizó una segunda vuelta descomunal la pasada temporada, seguirá aportando su eficacia, su intensidad y su defensa al equipo que a partir de ahora entrenará Pablo Galech. El pasado curso marcó 59 goles en 32 partidos.
“Agradezco al club que confíe en mí una temporada más. Pasamos un montón de cosas juntos estos últimos años, y uno genera un sentido de pertenencia muy lindo, así que estaremos un año más peleando por esta camiseta, por esta familia. Creo que este año será una linda temporada, la afronto con la máxima ilusión y las máximas ganas”, apunta el jugador tras confirmarse su continuidad. Franceschetti, que es el tercer jugador confirmado en el próximo proyecto del Confía Base, tras Juan Gamallo y Jayro Pérez,
El argentino, nacido en 1992, comenzó a jugar en su país, donde llegó a ser campeón metropolitano con el Dorrego Handball. Tras nueve temporadas en su club dio el salto a Europa: primero en el Junior Fasano italiano y después en Pontevedra con el Cisne, antes de recalar en Oviedo.
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