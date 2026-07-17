La Supercopa sirve la venganza al Telecable: el Fraga, verdugo liguero, rival en la semifinales del torneo

La Supercopa de España, la primera competición de la temporada, le sirve al Telecable la oportunidad de vengar su derrota en las semifinales ligueras contra el Fraga. El conjunto oscense será el rival del conjunto gijonés en una de las semifinales de la competición, programada los días 23 y 24 de octubre en Olot. La otra semifinal cruzará al vigente campeón de a OK Liga, el Vila-Sana, con el Palau. Así quedó estipulado en el sorteo de las competiciones nacionales celebrado en el Circuito de Cataluña. Aunque el calendario liguero está pendiente de confirmación para ajustarlo al de World Skate Europe, el conjunto fabril iniciará el torneo liguero en Mata Jove frente al Bigues i Riells, previsiblemente el 31 de octubre. Esa jornada inaugural prevé el enfrentamiento entre el Vila-Sana y el Fraga, los dos últimos finalistas.

El Telecable ha renovado a la práctica totalidad de su plantilla, con la única excepción de Angy Fernández. Siguen a las órdenes de Natasha Lee, renovada para un cuarto año en el banquillo, Viki Caretta, Aine Pérez, Marta Piquero, María Igualada, Mariona Colomer, Nuria Almeida, Ana Catarina, Judith Cobián, Laia Juan, Ainara Anido y Candela Gallo. La idea del club es la de volver a pelear por todos los títulos en juego.