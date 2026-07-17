La Supercopa sirve la venganza al Telecable: el Fraga, verdugo liguero, rival en la semifinales del torneo
El conjunto fabril iniciará la OK Liga en Mata Jove contra el Bigues i Riells, según el sorteo realizado en el Circuito de Cataluña, pendiente de ajustes para adaptarlo al calendario de las competiciones europeas
La Supercopa de España, la primera competición de la temporada, le sirve al Telecable la oportunidad de vengar su derrota en las semifinales ligueras contra el Fraga. El conjunto oscense será el rival del conjunto gijonés en una de las semifinales de la competición, programada los días 23 y 24 de octubre en Olot. La otra semifinal cruzará al vigente campeón de a OK Liga, el Vila-Sana, con el Palau. Así quedó estipulado en el sorteo de las competiciones nacionales celebrado en el Circuito de Cataluña. Aunque el calendario liguero está pendiente de confirmación para ajustarlo al de World Skate Europe, el conjunto fabril iniciará el torneo liguero en Mata Jove frente al Bigues i Riells, previsiblemente el 31 de octubre. Esa jornada inaugural prevé el enfrentamiento entre el Vila-Sana y el Fraga, los dos últimos finalistas.
El Telecable ha renovado a la práctica totalidad de su plantilla, con la única excepción de Angy Fernández. Siguen a las órdenes de Natasha Lee, renovada para un cuarto año en el banquillo, Viki Caretta, Aine Pérez, Marta Piquero, María Igualada, Mariona Colomer, Nuria Almeida, Ana Catarina, Judith Cobián, Laia Juan, Ainara Anido y Candela Gallo. La idea del club es la de volver a pelear por todos los títulos en juego.
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica