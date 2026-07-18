El Balonmano Gijón, con algunos retoques, a subir un peldaño en la disputada Plata femenina

Con la idea de mantener su estatus en la zona media-alta del grupo primero de División de Honor Plata, y a ser posible dar un paso adelante, el Balonmano Gijón tiene prácticamente cerrada la plantilla para la próxima temporada, bajo el sello de la continuidad. El club de La Tejerona tiene una baja sensible, Saray Trabanco, que ha iniciado una nueva aventura en el Almassora, también de Plata. Una ausencia que espera cubrir con el retorno de una primera línea que ha sido partícipe de los últimos éxitos de la entidad y que estuvo fuera por un Erasmus: Laura Pérez Zamanillo. El regreso de Zamanillo es el único cambio sustancial con respecto al equipo que la temporada 25-26 se clasificó en sexta posición del grupo, cerrando con éxito una campaña de transición.

Trabanco encabeza una lista de cuatro bajas que completan la pivote Lorena García, la portera Saray Solís y la primera línea Sandra Parapar. A cambio, el club incorpora a la mencionada Laura Zamanillo, a la lateral Carla Mesa, procedente del Base Oviedo, y a las pivotes Cecilia Cuesta, procedente del Lobas Alimerka; Sara Vázquez (otra que vuelve tras haberlo dejado por motivos académicos) y Deva García, una juvenil que sube definitivamente al primer equipo.

El resto, en principio, sigue, aunque está pendiente la confirmación de la pivote Ana González. Se mantienen en la plantilla las porteras Caren Cuanda y Alba Piñera, las extremos Lucía González, Eva Vide, Marta Durán y Alicia Rodríguez y las primeras líneas Alba González, Sandra Pascual, Adriana Menéndez e Inés García. A ellas hay que añadir, como es santo y seña del club, a algunas juveniles, que serán llamadas a hacer la pretemporada, completar el equipo e incluso disputar algunos minutos en Plata. Entre ellas, Paula Fernández, reciente plata europea con la selección española sub-17 de balonmano playa.

"Lo de Saray es gordo", admite Víctor Manuel López, "Viti", ayudante de Ángel Gulín en el banquillo y el rostro más reconocible del BMG, que explica que "con Zamanillo podemos cubrirlo. El año pasado tuvimos muchas jugadoras nuevas y esto año son solo cuatro, y cubren puesto por puesto a las que se van. Creo que queda un equipo equilibrado y con la experiencia que ganan las juveniles podemos mantener el nivel del año pasado, y si se puede subir un peldañín...".

Con estos ingredientes afronta el Balonmano Gijón una campaña que se iniciará el 10 de agosto con el comienzo de los entrenamientos de pretemporada. La preparación se alternará entre el parque fluvial y el pabellón de La Tejerona, e incluye una miniconcentración en León.

Sin canarios, un alivio

La composición del grupo B de Plata ha traído consigo una gran alegría para los dos clubes asturianos que están en él, el Balonmano Gijón y el filial del Lobas Alimerka. Además del ascenso del conjunto ovetense, lo que significa un desplazamiento menos, no han quedado emparejados con los equipos de Canarias, viajes que suponían un gran lastre en los ajustados presupuestos. La competición se inicia el 3 de octubre, fecha en la que el Balonmano Gijón acudirá a San Sebastián a jugar contra el filial del Bera Bera y el Lobas Alimerka recibirá en el Florida Arena al Tope La Joya zaragozano.