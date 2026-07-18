Benjamín Noval no tiene rival: el lavianés gana con suficiencia el Campeonato de España junior de BTT
La joven promesa asturiana revalidó el título en Arroyomolinos con una nueva exhibición, ampliando la diferencia sobre sus perseguidores vuelta tras vuelta al recorrido
Roberto Menéndez Mateos
El Campeonato de España de BTT XCO-XCR 2026 reúne este fin de semana en Arroyomolinos a todas las grandes estrellas nacionales de la especialidad. Uno de los grandes focos de atención estaba situado en la prueba junior masculina, donde Benjamín Noval ha revalidado el título obtenido el pasado año. El asturiano llegaba en un gran momento tras dominar las pruebas junior del reciente Campeonato de España de Carretera y después de consolidarse como uno de los talentos juveniles con mayor proyección del ciclismo internacional al ganar esta misma semana el Tour de Valromey en Francia, considerado oficiosamente un Tour junior.
En Arroyomolinos, Benjamín Noval dominó la carrera desde el principio. La competición se desarrolló sobre un trazado de 5,1 kilómetros y 185 metros de desnivel positivo, con zonas técnicas, tramos de flow, curvas peraltadas de alta velocidad, raíces en el paso por el pinar, zonas artificiales y diferentes alternativas de trazada en algunos de sus puntos clave, en las que se pudo ver al asturiano disfrutar marcando un ritmo constante durante todo el recorrido, aumentando las diferencias con sus perseguidores vuelta tras vuelta. Benjamín Noval empleó un tiempo de 55:46 en realizar la prueba mientras que el gallego Marco Rodríguez, que fue segundo, entró 2 minutos y 18 segundos por detrás y el cántabro Raul López fue tercero a 2:28.
El domingo es el turno de la categoría de féminas, en la que participan las asturianas Sara Cueto, Luna Carrio y Lucia González con la selecion asturiana.
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