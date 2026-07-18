Cinco medallas para Asturias en el Nacional de Jóvenes Promesas de piragüismo
Mateo Dopazo y Adrián García, K2 del Náutico Ensidesa, logran la medalla de oro en la prueba de 500 metros
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N. L.
Oviedo
Cinco medallas fue el botín de Asturias en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas. El K2 del Náutico Ensidesa, formado por Mateo Dopazo y Adrián García, logró la medalla de oro, mientras que alcanzaron la de plata Salomé Llorián, del Oviedo Kayak, y Lucas Sánchez, de la Sociedad Deportiva Gauzón. Martina Méndez, de Los Gorilas, y el K4 de Los Rápidos (Rafael Dossena, David Peruyero, Alexandru Dumitrache e Iker Fernández) fueron bronce.
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