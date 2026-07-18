Cinco medallas para Asturias en el Nacional de Jóvenes Promesas de piragüismo

Cinco medallas fue el botín de Asturias en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas. El K2 del Náutico Ensidesa, formado por Mateo Dopazo y Adrián García, logró la medalla de oro, mientras que alcanzaron la de plata Salomé Llorián, del Oviedo Kayak, y Lucas Sánchez, de la Sociedad Deportiva Gauzón. Martina Méndez, de Los Gorilas, y el K4 de Los Rápidos (Rafael Dossena, David Peruyero, Alexandru Dumitrache e Iker Fernández) fueron bronce.