Fabricio de Souza, un pivote con experiencia en la Liga Asobal, primer fichaje del Confía Base Oviedo

Tras las renovaciones de Juan Gamallo, Jayro Pérez y Emi Franceschetti, el Confía Base Oviedo ha confirmado la primera incorporación para la próxima temporada en División de Honor Plata de balonmano. Se trata de Fabricio de Souza, un pivote con experiencia en la Liga Asobal que aúna trabajo, calidad y experiencia.

A sus 27 años, el jugador brasileño de 1,93 metros se encuentra en plena madurez deportiva. Tras desarrollar su etapa formativa en su país, con especial mención para el Balonmano Blumenau, en la temporada 24-25 dio el salto a Europa, concretamente al Bada Huesca, equipo con el que ha disputado las dos últimas campañas en la Liga Asobal. El último curso, en el que el conjunto oscende descendió a Plata, donde coincidirá con el Base, De Souza marcó 22 goles en 34 partidos.

“Estoy muy feliz e ilusionado por formar parte de este proyecto. Tengo muchas ganas de conocer a la afición, de vestir esta camiseta y de dar lo mejor de mí a cada entrenamiento, en cada partido. Espero que juntos vivamos una gran temporada. Afronto el reto con muchas ganas de trabajar y con la convicción de que el esfuerzo y la dedicación, siempre, tiene su recompensa’’, apuntó el pivote brasileño una vez confirmado que se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador del Confía Base, Pablo Galech.