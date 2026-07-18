La Finalíssima ya se juega en el Boombastic: "Tenemos claro que va a ganar España"

A horas de la final de la Copa del Mundo, hasta el Boombastic se llena de camisetas de España y Argentina con la esperanza de atraer algo de suerte para el temido partido de hoy. Si los festivales ya son de por sí espacios naturales de camisetas deportivas, actuales o vintage, en esta edición el clásico rojo de la selección y el popular blanco de la segunda equipación de este año, han sido las prendas más repetidas.

Cerca de la entrada al festival, Manuel Olmos, de la Córdoba argentina aunque viviendo en Málaga, y Eduardo Martínez, de Madrid, se dan la mano y se desean suerte a regañadientes de cara a la final. "Gana España 2-0, lo tengo clarísimo, con doblete de Lamine", comenta Martínez. "Gana Argentina, seguro", corrige Olmos. El argentino lleva el "10" de Messi a la espalda, mientras que el madrileño se enfunda en una camiseta la Roja de 1996. "La verdad que este año hay mucha gente animada con la selección y eso mola. Las camisetas retro me encantan, más si son de España".

Martínez asiste al festival por tercer año y le da un consejo a Olmos: "Disfruta porque es una tierra en la que se come muy bien y en mi opinión, tiene las mejores playas y paisajes de España". Olmos le da la razón, "lo que recorrí es muy bonito", y lamenta el lugar en el que tendrá que ver parte de la final. "Vuelo a Málaga a las 8:45, así que tendré que ver la primera parte en el avión".

Otro que lo va a pasar mal para llegar vivo a la final es el ibicenco Simón Stihl. Asiste por primera vez al Boombastic, aunque explica que viene "todos los años a Asturias". Su plan para ver el partido es salir del festival a las seis de la mañana para coger un vuelo a la isla a las nueve. "Va a ser una paliza, pero me da tiempo a ver la final en casa, además la vamos a ganar fácil".

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Con más miedo hablan Luis Casado y Thomas Dobbs, de Logroño. Ambos van combinados con la célebre camiseta azul oscura que dio a España la primera estrella en 2010. Casado con el "7" de Villa y Dobbs con el "6" de Iniesta. "Todos los amigos hicimos un pedido para ver a la selección, pero ni de coña pensábamos que íbamos a estar en la final". A pesar de la sorpresa, tras superar a Francia, "ya creemos que nos comemos a cualquiera". Del partido predicen una victoria española, pero creen que el choque va a ser "una matanza". Además de la camiseta blanca con detalles rojos que se ha hecho tan popular estos meses, también hay otros que no se olvidan de los colores que ganaron la Eurocopa en 2024. Gloria Prieto y María Campoamor, de Navia, escogen esta combinación para animar a España en el Boombastic, cita a la que llevan asistiendo varios años. "Se va a sufrir, pero vamos a ganar. Eso sí, algo de miedo tenemos", comentan al unísono. Lo que está claro es que todos tienen ganas de que llegue la ansiada final y poder presumir de colores más que nunca.