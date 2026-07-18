El Oviedo y el Sporting unidos por España ante la "finalísima" de Nueva York:

Ya se cuentan las horas para que ruede el balón en el césped del New York-New Jersey Stadium, donde al igual que hace 16 años en Johannesburgo, la selección española volverá a disputar una final del Mundial, con el propósito de que el desenlace sea igual de feliz que en aquella ocasión en Sudáfrica. Los futbolistas de Oviedo y Sporting, en plena pretemporada, no son ajenos a esta realidad y también viven con ganas los días previos al partido de partidos.

Pasadas las 10 de la mañana, la plantilla carbayona saltó al césped de El Requexón y todos los futbolistas disponibles (a excepción de los porteros, que trabajaban en otro campo) posaron para LA NUEVA ESPAÑA animando a España con tres banderas. Entre ellos, el rumano Paraschiv, el marroquí Ilyas Chaira o el nigeriano Eze, que también se unieron para brindar su apoyo a España. Todos ellos podrán disfrutar del encuentro mañana domingo, el único de día de descanso fijado por Julián Calero, aunque en caso de triunfo español la fiesta no podrá alargarse demasiado, puesto que el lunes la pelota volverá a rodar en El Requexón.

Por la izquierda, Julián Calero, Dani Calvo, Víctor Mingo, Samu Rodríguez, Pablo Agudín, Nacho Vidal, Guille Berzal, Espinosa, Pablo Sáenz, Álex Cardero, Youness, Alexandru Isfan, Marco Esteban, Dieguito, Aldasoro, Enzo Pérez, Jaime Coballes, Joaquín, Paraschiv, Jacobo, Alberto Reina, Aisar Ahmed, David Costas, Eze e Ilyas Chaira, ayer, en El Requexón. | LUISMA MURIAS / Luisma Murias

En torno a las doce y media, cuando el entrenamiento ya había terminado y Mareo comenzaba a recuperar su ritmo habitual, el Sporting también quiso asomarse a la final del Mundial. El césped había quedado atrás, pero todavía faltaba una última tarea, seguramente mucho menos exigente que cualquiera de las ordenadas por Nicolás Larcamón: posar junto a una bandera de España y enviar desde la Escuela de Fútbol rojiblanca un mensaje de apoyo a la selección antes del duelo del domingo frente a Argentina.

Hasta allí se acercaron Pablo García, Guille Rosas, Gaspar Campos, Diego Sánchez, Manu Rodríguez y Pablo Vázquez. Seis futbolistas del Sporting a los que se unió un séptimo protagonista que no necesita presentación. Joaquín Alonso, leyenda rojiblanca y actual responsable de Relaciones Institucionales del club, apareció inicialmente en un discreto segundo plano. Como suele hacer. Intentó mantenerse fuera del encuadre, dejando todo el protagonismo a los jugadores, pero sus acompañantes no estaban dispuestos a permitirlo. "Anda, Joaquín, histórico", le animaron entre risas. Y el histórico terminó entrando en la foto.

Por la izquierda, Pablo García, Manu Rodríguez, Guille Rosas, Joaquín Alonso, Gaspar Campos, Diego Sánchez y Pablo Vázquez, ayer, en Mareo apoyando a España. | MARCOS LEÓN

La escena duró apenas unos segundos, los necesarios para inmortalizar el momento, aunque para Joaquín aquella tela roja y amarilla podía contener bastantes más recuerdos que para el resto.

Por eso sus compañeros insistieron en que apareciera. No se trataba solo de sumar a otro representante institucional del Sporting, sino de reunir en una misma imagen varias generaciones de futbolistas. La de Joaquín, que llegó a un Mundial y conoce el peso de una camiseta que representa a todo un país; la de Gaspar Campos y Guille Rosas, que ya probaron el fútbol internacional con la sub-21; y la de quienes todavía conservan intacto el sueño de recibir algún día una llamada de la Federación.

La rivalidad, las preferencias y los escudos quedarán aparcados durante la final. El domingo habrá una selección tratando de conquistar nuevamente el mundo y millones de aficionados pendientes de cada balón frente a Argentina. También en Mareo, donde la plantilla rojiblanca quiso dejar claro que estará con España.

La fotografía terminó entre bromas y sonrisas, con una última pregunta lanzada al aire: "¿Las banderas nos las podemos quedar, no?". La respuesta quedó en segundo plano. Lo importante ya estaba retratado: el Sporting, con una de sus mayores leyendas y varios de sus futbolistas, unido detrás de España. El domingo, por unas horas, el rojiblanco irá tope con los de Luis de la Fuente.