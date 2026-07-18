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Pérez-Labiano y Sanz-Insausti, primeros finalistas de la Semana Internacional de Pelota del Grupo

El programa del sábado en el frontón grupista incluye el campeonato escolar y el partido de leyendas

La presentación de los participantes en el primer partido de la Semana de Pelota del Grupo.

La presentación de los participantes en el primer partido de la Semana de Pelota del Grupo. / Juan Plaza

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Mario Rodrigo

Gijón

Las parejas formadas por Marcos Pérez y Javi Labiano, en paleta, y por Mikel Sanz y Javier Insausti, en pala corta, son los primeros finalistas de la Semana Internacional de Pelota del Grupo, que dio comienzo ayer en el frontón grupista. Pérez-Labiano se impusieron a Dani Berrogui y Javi Morón en dos sets (15-13 y 15-9), y también en dos mangas se produjo el triunfo de Sanz-Insausti ante Carlos Baez y Emiliano Skufca (9-13 y 13-15).

La Semana se inició con un partido extremadamente emocionante de pala corta que se resolvió por la mínima. Raúl Marqués y Héctor Fuente, que perdieron el primer parcial por 15-6, remontaron a Carlos Muñoz y Alejandro Suárez en los dos siguientes (14-15 y 9-10).

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El programa de hoy incluye el campeonato de edad escolar, desde las 10 de la mañana y con final a las 16 horas, y el partido de leyendas de paleta, fijado a las 18 horas entre las parejas Urriza-Velilla y Altadill-Juan Pablo. A continuación se disputarán las segundas semifinales (Ayarra-Echevarren contra Mendizábal-Aramendía, en paleta, y Eslava-Galbete ante Hourçourigaray-Brefel en pala corta).

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