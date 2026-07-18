Pérez-Labiano y Sanz-Insausti, primeros finalistas de la Semana Internacional de Pelota del Grupo
El programa del sábado en el frontón grupista incluye el campeonato escolar y el partido de leyendas
Las parejas formadas por Marcos Pérez y Javi Labiano, en paleta, y por Mikel Sanz y Javier Insausti, en pala corta, son los primeros finalistas de la Semana Internacional de Pelota del Grupo, que dio comienzo ayer en el frontón grupista. Pérez-Labiano se impusieron a Dani Berrogui y Javi Morón en dos sets (15-13 y 15-9), y también en dos mangas se produjo el triunfo de Sanz-Insausti ante Carlos Baez y Emiliano Skufca (9-13 y 13-15).
La Semana se inició con un partido extremadamente emocionante de pala corta que se resolvió por la mínima. Raúl Marqués y Héctor Fuente, que perdieron el primer parcial por 15-6, remontaron a Carlos Muñoz y Alejandro Suárez en los dos siguientes (14-15 y 9-10).
El programa de hoy incluye el campeonato de edad escolar, desde las 10 de la mañana y con final a las 16 horas, y el partido de leyendas de paleta, fijado a las 18 horas entre las parejas Urriza-Velilla y Altadill-Juan Pablo. A continuación se disputarán las segundas semifinales (Ayarra-Echevarren contra Mendizábal-Aramendía, en paleta, y Eslava-Galbete ante Hourçourigaray-Brefel en pala corta).
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