Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es la oportunidad de mi vida”

Antes de que el balón eche a rodar en el MetLife Stadium de Nueva York y toda la selección española salte al césped, habrá un asturiano presente. No estará vestido de corto como Lamine, Pedri y compañía, pero cumplirá su sueño igual que ellos. El músico Sergio Finca (Noreña, 1979), miembro de Spanish Brass, será uno de los cinco encargados de interpretar el himno nacional de España que será escuchado por millones de personas en cualquier rincón del planeta. “Es la oportunidad de mi vida. Más allá del impacto profesional que tiene para nosotros, también es poder ver una final así con un partido soñado. Es increíble”, reconoce emocionado a LA NUEVA ESPAÑA.

Finca estará al frente de la tuba en un quinteto de metales español muy reconocido a nivel internacional (también hay una trompa, dos trompetas y un trombón). Con más de 30 años de bagaje y más de 60 países a las espaldas, incluso fueron galardonados con el Premio Nacional de Música en 2020. Ahora serán protagonistas de uno de los eventos más seguidos del planeta. “Nosotros vamos mucho a Estados Unidos y alguna vez estuvimos cerca de ir a algún evento de la NBA”, reconoce, aunque sabe que la trascendencia de una final de un Mundial va mucho más allá. “Para nosotros, como agrupación, salir en un evento así tiene una repercusión mediática brutal, sin precedentes. Es muy gratificante como artistas”, destaca.

La agrupación musical nació en Valencia y fue desde la capital del Turia donde Sergio se enteró de la noticia el pasado viernes, iniciando una odisea de varios vuelos, muchas prisas y también mucho estrés. “La organizadora de eventos de la FIFA nos llamó por la mañana y me pilló yéndome a Asturias. Tenía cuatro días libres y venía a ver a la familia”, explica. Pese a ello, como aún no había nada confirmado, el músico emprendió vuelo hacia la tierrina, en la que apenas pasó unas horas. “Cuando aterricé todo iba hacia adelante, así que cogí el siguiente vuelo y me volví”.

El quinteto de Spanish Brass / Spanish Brass

La incertidumbre fue aumentando durante las siguientes horas. Con tan poco margen de maniobra, conseguir un billete de avión a Estados Unidos no fue tarea sencilla y los músicos veían que el sueño se podía truncar. Sin embargo, por suerte para todas las partes, consiguieron embarcar desde Valencia a las seis de la mañana para hacer escala en Amsterdam antes de llegar a Nueva York (sobre las cinco de la tarde hora local).

A sus 46 años, Finca vivirá una noche mágica tras una gran trayectoria ligada a la música. A los nueve inició sus estudios musicales y años después continuó su formación en el Conservatorio Nacional de la Región de Burdeos, en Francia. Entre numerosos reconocimientos, forma parte de la banda valenciana desde marzo de 2006 y ha ido viajando por todo el mundo su música clásica. “La ilusión es enorme”, prosigue.

El premio no es solo a nivel profesional. Finca reconoce ser “muy futbolero” por lo que ver un partido de estas dimensiones en directo es una experiencia inolvidable, más aún jugando España y teniendo enfrente el último baile de Leo Messi con Argentina. “Ver este partido in situ es un regalo y más para nosotros que nos encanta el fútbol. Es la hostia”.

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En lo puramente futbolístico, Finca barre para casa. “Veo a España favorita como equipo, pero ya sabemos lo peleones y duros que son los argentinos. Y tienen a Messi, que es la persona más imprevisible en el mundo del fútbol y en el Mundial está tirando del carro”, reconoce. Los nervios ya están a flor de piel, pero el partido ante Francia le da más confianza. “Da un poco de miedo, pero después del partido del otro día queda claro que España es un gran gran equipo”, concluye. Pase lo que pase, él ya habrá vivido un sueño.