Albino García Hevia, el mejor en la subida a la Faya los Lobos

El local Albino García Hevia se impuso ayer con su Barqueta Norma en la trigésima edición de la subida a la Faya los Lobos, prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de la especialidad. Albino detuvo el crono en un tiempo de 6 minutos, 11 segundos y 69 milésimas. Segundo a 2,049 se situó Adrián Artidiello con el Silver Car S3. El podio lo completó el joven Javier Fernández con otro Silver Car S3.

En turismos venció Alberto Ordóñez con su Citroën C3 Rallye2, siendo Segundo Antonio Corujo con un Mitsubishi Lancer Evo X. El tercer clasificado fue Hugo Martinez con Hyundai i30N TCR.