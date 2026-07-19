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Eslava y Galbete remontan y jugarán la final de pala corta de la Semana Internacional de Pelota del Grupo

Rubén Ayarra y Alfonso Echevarren superan a Mendizábal y Aramendía y se jugarán el título de paleta cuero contra Marcos Pérez y Javi Labiano

Por la izquierda, Aritz Altadill y Javier Urriza, ayer en el partido de leyendas.

Por la izquierda, Aritz Altadill y Javier Urriza, ayer en el partido de leyendas. / Marcos León

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Mario Rodrigo

Gijón

Están servidas las finales de la 76ª edición de la Semana Internacional de Pelota del Grupo Covadonga, una de las citas más tradicionales de la entidad gijonesa. La modalidad de paleta cuero vivirá el duelo decisivo entre la pareja compuesta por Marcos Pérez y Javi Labiano y la que forman Rubén Ayarra y Alfonso Echevarren. En lo que se refiere a la pala corta, el título se lo disputarán Mikel Sanz y Javier Insausti, por un lado, e Iñigo Eslava y Gonzalo Galbete, por el otro.

La segunda semifinal de paleta enfrentó a Rubén Ayarra y Alfonso Echevarren contra Julen Mendizábal e Iker Aramendía, con victoria para los primeros en dos sets (un doble 15-13).

Algo más de suspense tuvo la segunda semifinal de pala corta, ya que la pareja francesa, formada por Lucas Hourçorigaray y el campeón Sylvain Brefel, ganó por 13-15 la primera manga a Iñigo Eslava y Gonzalo Galbete. Sin embargo, estos reaccionaron y se impusieron en las dos mangas siguientes con una superioridad aplastante, 15-6 y 10-5.

El sábado fue rico en actividad. Se disputó el campeonato escolar, en el que se pudo ver en acción a la cantera y que fue ganado por Mateo, del Grupo, y Eric, del Vallelado. Segunda se clasificó una pareja del Grupo, la formada por Adrián y Dani.

También hubo tiempo para la nostalgia con el partido de leyendas, en el que Javier Urriza y Daniel Velilla se impusieron a Aritz Altadill y Juan Pablo García por 2-1 (14-15, 15-12 y 10-3). Jugadores y promotores del torneo disfrutaron con la presencia del presidente de la Federación Internacional, Xavier Cazaubon.

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La jornada dominical, la última de las tres contenidas en la Semana Internacional de Pelota del Grupo, inicia su programa a las diez de la mañana. A esa hora están previstos los dos partidos por el tercer puesto, tanto en lo que se refiere a la modalidad de paleta como de pala corta. A partir de las doce del mediodía se celebrará la final de la modalidad de paleta, y una hora más tarde dará inicio el partido por el título de pala corta. La entrega de trofeos dará comienzo aproximadamente a las 14 horas.

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