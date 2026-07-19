La España sub20 de Jorge Arias buscará el bronce europeo tras perder la semifinal contra Serbia (65-72)
El canterano del Alimerka Oviedo jugó 14 minutos, en los que cogió dos rebotes y dio dos asistencias
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
N. L.
Oviedo
La España sub20 de Jorge Arias, canterano del Alimerka Oviedo, se jugará hoy el bronce del Europeo ante Francia tras perder ayerla semifinal contra Serbia (65-72). Arias, que volvió a ser colocado en el cinco inicial por el seleccionador, el ex OCB Carles Marco, cogió 2 rebotes y dio 2 asistencias en 14 minutos. Un mal primer cuarto (11-25) fue decisivo para menguar las opciones del equipo español, que llegó a colocarse a tres en el último cuarto gracias a su gran defensa.
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
- Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Tromba de agua en Llamera (Cangas del Narcea)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas