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La España sub20 de Jorge Arias buscará el bronce europeo tras perder la semifinal contra Serbia (65-72)

El canterano del Alimerka Oviedo jugó 14 minutos, en los que cogió dos rebotes y dio dos asistencias

La selección española escucha el himno antes del partido de semifinales contra Serbia, con Jorge Arias sexto por la derecha.

La selección española escucha el himno antes del partido de semifinales contra Serbia, con Jorge Arias sexto por la derecha. / FIBA

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N. L.

Oviedo

La España sub20 de Jorge Arias, canterano del Alimerka Oviedo, se jugará hoy el bronce del Europeo ante Francia tras perder ayerla semifinal contra Serbia (65-72). Arias, que volvió a ser colocado en el cinco inicial por el seleccionador, el ex OCB Carles Marco, cogió 2 rebotes y dio 2 asistencias en 14 minutos. Un mal primer cuarto (11-25) fue decisivo para menguar las opciones del equipo español, que llegó a colocarse a tres en el último cuarto gracias a su gran defensa.

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