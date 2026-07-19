La España sub20 de Jorge Arias buscará el bronce europeo tras perder la semifinal contra Serbia (65-72)

La España sub20 de Jorge Arias, canterano del Alimerka Oviedo, se jugará hoy el bronce del Europeo ante Francia tras perder ayerla semifinal contra Serbia (65-72). Arias, que volvió a ser colocado en el cinco inicial por el seleccionador, el ex OCB Carles Marco, cogió 2 rebotes y dio 2 asistencias en 14 minutos. Un mal primer cuarto (11-25) fue decisivo para menguar las opciones del equipo español, que llegó a colocarse a tres en el último cuarto gracias a su gran defensa.