Exhibición de Mikel Sanz y Javier Insausti para ganar la final de pala corta de la Semana de Pelota del Grupo
Javier Labiano, en gran momento, y su compañero Marcos Pérez se llevan el título en la modalidad de paleta
Mikel Sanz y Javier Insausti ofrecieron un recital para llevarse la final de pala corta de la 76ª edición de la Semana Internacional de Pelota del Grupo. Pese al interés de los asistentes en que hubiera un tercer set y se prolongara un poco más el partido, Sanz e Insasti se mostraron intratables y dominaron a Gonzalo Galbete e Iñigo Eslava por 15-9 y 15-6. Pese a la superioridad de los equipados de rojo, el partido ofreció buenos puntos que provocaron los aplausos en el frontón grupista, especialmente los protagonizados por el delantero Mikel Sanz.
Con anterioridad se disputó la final de paleta, en la que Marcos Pérez y Javier Labiano vencieron, también en dos sets, a la pareja formada por Rubén Ayarra y Alfonso Echevarren. El buen momento del zaguero Labiano fue decisivo en un choque que parecía encaminado en el primer set (8-15) pero que resultó muy apretado en el segundo (12-15). Finalmente, cuando más cerca parecían tener el desempate Ayarra y Echevarren, les tembló el pulso.
Así se cerró una Semana Internacional de Pelota del Grupo que ha ofrecido un alto nivel en los participantes y que ha introducido la novedad de las mujeres árbitros.
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