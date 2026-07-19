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Exhibición de Mikel Sanz y Javier Insausti para ganar la final de pala corta de la Semana de Pelota del Grupo

Javier Labiano, en gran momento, y su compañero Marcos Pérez se llevan el título en la modalidad de paleta

Marcos Pérez se dispone a golpear, con Rubén Ayarra a su lado, en la final de paleta.

Marcos Pérez se dispone a golpear, con Rubén Ayarra a su lado, en la final de paleta. / Marcos León

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Mario Rodrigo

Gijón

Mikel Sanz y Javier Insausti ofrecieron un recital para llevarse la final de pala corta de la 76ª edición de la Semana Internacional de Pelota del Grupo. Pese al interés de los asistentes en que hubiera un tercer set y se prolongara un poco más el partido, Sanz e Insasti se mostraron intratables y dominaron a Gonzalo Galbete e Iñigo Eslava por 15-9 y 15-6. Pese a la superioridad de los equipados de rojo, el partido ofreció buenos puntos que provocaron los aplausos en el frontón grupista, especialmente los protagonizados por el delantero Mikel Sanz.

El podio de la modalidad de pala corta, con el presidente del Grupo, flanqueado por Joaquín Miranda, presidente del Grupo, y Xavier Cazaubon, presidente de la Federación Internacional de Pelota.

El podio de la modalidad de pala corta, con el presidente del Grupo, Joaquín Miranda, y , presidente de la Federación Internacional de Pelota, Xavier Cazaubon. / R.G.C.C.

Con anterioridad se disputó la final de paleta, en la que Marcos Pérez y Javier Labiano vencieron, también en dos sets, a la pareja formada por Rubén Ayarra y Alfonso Echevarren. El buen momento del zaguero Labiano fue decisivo en un choque que parecía encaminado en el primer set (8-15) pero que resultó muy apretado en el segundo (12-15). Finalmente, cuando más cerca parecían tener el desempate Ayarra y Echevarren, les tembló el pulso.

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Así se cerró una Semana Internacional de Pelota del Grupo que ha ofrecido un alto nivel en los participantes y que ha introducido la novedad de las mujeres árbitros.

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