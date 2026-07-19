Los exjugadores del Sporting y del Oviedo lo tienen claro: "La sensación es que España es la mejor"

Con el Mundial en juego, exjugadores del Oviedo y del Sporting coinciden en una misma idea: España llega a la final ante Argentina siendo ella misma. Desde la confianza interna del grupo hasta el punto de inflexión que supuso la victoria en la semifinal ante Francia, las voces del fútbol asturiano dibujan un escenario de optimismo. "Podemos ser campeones perfectamente", aseguran.

El primer elemento que todos señalan es la identidad de juego. Esteban Suárez, exportero del Oviedo, lo resume con claridad al afirmar que "España está monopolizando la forma de jugar, está siendo fiel a sus principios". Para él, esa fidelidad al estilo se sostiene en la seguridad del grupo. "Una cosa importante es que todos los jugadores ahora mismo tienen mucha confianza, sean titulares o salgan desde el banquillo". Esa misma confianza es la que destaca Ablanedo, exmeta del Sporting, convencido de que "España está alcanzando su mejor nivel" y recordando que "a lo largo del Mundial España ha ido creciendo".

La idea de crecimiento es compartida por varios de los exjugadores asturianos. Ricardo Bango, ex del Oviedo y Sporting, entre otros, lo expresa como una evolución. "Las sensaciones son buenas; el equipo ha ido de menos a más". Para él, ese proceso ha sido decisivo. "Esa mejora les ha hecho coger confianza y ahora mismo están en su punto álgido". Una percepción que también se refleja en la solidez del grupo, que el exrojiblanco Manuel Jiménez describe como "un nivel altísimo" y con una estructura equilibrada. "Son un grupo muy compacto en todos los niveles".

El partido contra Francia ha sido el punto de inflexión que ha reforzado todas estas sensaciones. Para Churruca, leyenda del Sporting, el partido dejó claro el estado de forma del equipo. "La sensación de cara a la final es buena, fue lo que vimos ante Francia". Y añade que "España fue superior en semifinales, si salen a este nivel a jugar la final podemos ser campeones perfectamente". Javier Manjarín coincide en que ese encuentro cambió la percepción sobre la selección. "Después del partido contra Francia, donde fueron capaces de hacer un gran partido y ganar a una selección que hasta entonces era la favorita, hace que tengan una posición muy buena, de mucha confianza".

El favoritismo también es asumido por Oli, que ve a España en un momento ascendente. "España para mí es la gran favorita. Después de lo visto en la semifinal creo que España claramente ha ido de menos a más, cada partido mejora al anterior". Además, apunta a un posible protagonista en la final. "Estoy esperando, como todos, a que Lamine Yamal sea diferencial y determinante en algún partido".

Eloy Olaya destaca el mérito del camino recorrido. "España está jugando a un altísimo nivel, tanto en cuartos como en semifinales, evidentemente está en la final por méritos propios". Para él, la evolución ha sido constante. "España fue mejorando paulatinamente, de menos a más. Tiene todas las posibilidades jugando a ese nivel de ser campeona del mundo".

La confianza en el estilo del grupo también aparece en las palabras de Armando Álvarez, quien afirma que "la sensación es que España es la mejor selección del Mundial y la que mejor juega al fútbol". Aun así, recuerda que "es verdad que en una final puede pasar cualquier cosa, pero las sensaciones son buenas, ganadoras".

Enrique Morán, por su parte, prefiere mantener la calma en este tipo de citas. "Una final del Mundial es muy complicada, muy difícil, pero España ha logrado llegar a la final así que tengo fe de que ganen". Y añade que "si España sigue jugando como hasta ahora, aún sin hacer un fútbol brillante, pero decisivo tienen posibilidades de ganar".

Para Marcelino Elena, la clave está en la personalidad del grupo. "Me da mucha seguridad ver a la selección española, su madurez, su personalidad y la calidad que tienen". Y concluye que "todos juntos hacen un equipo fantástico".

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A estas voces se suma la de Santi Cazorla, que también observa a España desde el optimismo. "Soy muy optimista por cómo está jugando la selección. Argentina tiene un gran equipo y será un partido muy difícil, pero España está transmitiendo muy buenas sensaciones". El asturiano vivirá la final en familia. "La veré con la familia y los amigos, con los nervios que tenemos todos por intentar conseguir la segunda estrella. Llegar a una final del Mundial es un momento histórico y muy bonito para todos".