La expectativa de buen tiempo anima la Travesía "Playas de Gijón", este domingo entre Peñarrubia y San Lorenzo

Con una cifra de participantes muy cercana al récord de la prueba y con la promesa de una jornada con buenas condiciones meteorológicas y de la mar se celebra hoy la Travesía "Playas de Gijón", segunda del circuito gijonés de travesías, que cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. La primera fue la de San Pedro, que tuvo lugar el pasado 29 de junio y que dominaron los nadadores del CN Ponteareas Lucas Costa y Alba Ortiz en un mar agitado. Se han inscrito en la prueba 112 nadadores, cuando el máximo alcanzado hasta en las nueve ediciones pasadas fue de 115. La salida se efectuará a las 10.45 horas en la playa de Peñarrubia y la llegada está programada en la escalera 12 de la playa de San Lorenzo. El año pasado los mejores alcanzaron la arena en 42 minutos, pero el hecho de que la prueba se celebre con la marea bajando hace pensar en mejores tiempos.

Los favoritos son la ganadora del año pasado, María González, Diego Gutiérrez, compañero suyo en el club Las Anclas de Castrillón, y Diego González, del Grupo, dominador habitual de la categoría de menores.

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Una vez celebrada la "Playas de Gijón", la siguiente cita está marcada en rojo en el calendario acuático: será el Oceanman, que incluye seis pruebas entre el 5 y el 6 de septiembre y que cuenta ya con un total de 600 inscritos.