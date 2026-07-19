El Lobas Alimerka plantea un carné único para los partidos de la Liga Guerreras y los del filial en Plata
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N. L.
Oviedo
"No me sueltes la mano" es el lema de la campaña de abonados que ha puesto en marcha el Lobas Alimerka Oviedo, que prevé un carné único a precios asequibles para ver los partidos del primer equipo en la Liga Guerreras y del filial en la División de Honor Plata femenina. El carné adulto costará 75 euros mientras que el precio del de matrimonio será de 130 euros. Por su parte, el abono sub 18 costará 40 euros y el de pensionista 50 euros. Ese carné, que se prodrá recoger en el Florida Arena cuando comience la temporada, dará derecho a presenciar en directo los 13 partidos en casa del primer equipo y los 13 del filial.
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