María González revalida su triunfo en la Travesía Playas de Gijón

La Travesía Playas de Gijón, sobre un recorrido de 3.500 metros entre la playa de Peñarrubia y la playa de San Lorenzo, volvió a reunir a decenas de nadadores en una jornada marcada por "las excelentes condiciones del mar". María González Vázquez, del Club Natación Castrillón, repitió el triunfo logrado el pasado año, mientras que Olai Martínez, del Club Natación Santa Olaya, cruzó la meta en segunda posición absoluta tras mejorar el cuarto puesto que había conseguido en la edición anterior. La prueba, incluida en el calendario gijonés de travesías, está patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA.

La vencedora se mostró satisfecha por revalidar el triunfo y destacó que las condiciones fueron incluso mejores que en la pasada edición. “Nos acompañó el tiempo y el mar estaba bastante bien. Había algo de ola, pero es imposible que esté como una piscina; es el Cantábrico”, comentó la nadadora de Castrillón, que también señaló que la temperatura del agua resultó muy agradable.

González explicó que esta ha sido su primera travesía del verano en Gijón, después de no poder participar en la de San Pedro por coincidir con una competición de piscina. Ahora cambia el foco hacia el Campeonato de España de piscina de la próxima semana antes de preparar el resto de la temporada de aguas abiertas, en la que también estará presente en el Oceanman de Gijón, del que además es embajadora. “Ahora toca entrenar a tope tanto en piscina como en aguas abiertas”, aseguró.

Por su parte, Olai Martínez firmó una notable actuación al subir hasta el segundo cajón del podio absoluto. El nadador del Santa Olaya recordó que en 2025 había terminado cuarto y celebró la mejora conseguida. “La temperatura del agua estaba súper bien. Al principio podía haber un poco de ola en contra, pero muy poca, y a partir de la primera boya ya era mucho más favorable. En general no fue una travesía difícil”, explicó.

Martínez ya había competido este verano en el Campeonato de Asturias y ahora afrontará el Open de Verano que organiza su propio club antes de decidir definitivamente si participa también en el Ocean Man de septiembre.

La directora de la prueba, Teresa Rodríguez, hizo un balance muy positivo de la jornada. La organización registró 93 inscritos, “aunque finalmente tomaron la salida 92 nadadores”, todos ellos completando el recorrido. “El día fue perfecto. No había ola, no había viento y era para nadar muy a gusto. Llegaron todos y además muy rápido porque el mar estaba muy bueno”, destacó.

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La cita sirvió también como antesala del gran evento de aguas abiertas del verano gijonés, el Oceanman, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre. La organización ya supera los 600 inscritos y espera alcanzar alrededor de 650 participantes. El sábado se disputarán las pruebas de 500 metros, 500 metros con aletas, 1.500 metros y relevos, mientras que el domingo llegarán las distancias largas con la etapa de la Copa de España de 5.000 metros y la prueba de 10.000 metros, ambas con más de 125 inscritos cada una.