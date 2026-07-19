Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mario Menéndez y Samuel Valle acudirán con la selección española al Mundial junior de ciclismo en pista

Por la izquierda, Samuel Valle, Mario Menéndez y Adrián Villegas.

Por la izquierda, Samuel Valle, Mario Menéndez y Adrián Villegas. / F. A. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Avilés

Dos corredores avilesinos, Mario Menéndez y Samuel Valle, están incluidos en la convocatoria de la selección española para el Mundial junior de ciclismo en pista, que tendrá lugar del 19 al 23 de agosto en Heusden-Zolder, localidad de Bélgica. El tercer asturiano que tomó parte en el reciente Europeo, el gijonés Adrián Villegas, se encuentra de momento como suplente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
  2. Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
  3. El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
  4. Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
  5. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  6. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  7. Tromba de agua en Llamera (Cangas del Narcea)
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas

Abéu (Ribadesella) celebra su 66ª Fiesta del Pez con pesca, juegos, bonitada a la plancha y verbena

Abéu (Ribadesella) celebra su 66ª Fiesta del Pez con pesca, juegos, bonitada a la plancha y verbena

VÍDEO: El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se suma a la porra de España

¿Dónde verán la final del Mundial los políticos asturianos? ¿Qué harán si España gana?: "Celebrar, antes, durante y después..."

¿Dónde verán la final del Mundial los políticos asturianos? ¿Qué harán si España gana?: "Celebrar, antes, durante y después..."

Tezangos celebra sus fiestas en honor a Santa María Magdalena con fervor religioso y ambiente festivo

Tezangos celebra sus fiestas en honor a Santa María Magdalena con fervor religioso y ambiente festivo

Iván Allende, alcalde de Piloña: "Una de las cosas de las que más orgulloso me siento tras once años en el cargo es de tener los pies en el suelo"

Iván Allende, alcalde de Piloña: "Una de las cosas de las que más orgulloso me siento tras once años en el cargo es de tener los pies en el suelo"

Fiesta de Santa Marina en Parres

Fiesta de Santa Marina en Parres

Parres celebra la fiesta de Santa Marina con ofrecimiento y subasta de corderos, bailes, música y la peculiar procesión "culu tras"

Parres celebra la fiesta de Santa Marina con ofrecimiento y subasta de corderos, bailes, música y la peculiar procesión "culu tras"

Fiesta de Santa Marina en Berbes (Ribadesella)

Fiesta de Santa Marina en Berbes (Ribadesella)
Tracking Pixel Contents