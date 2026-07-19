Mario Menéndez y Samuel Valle acudirán con la selección española al Mundial junior de ciclismo en pista

Dos corredores avilesinos, Mario Menéndez y Samuel Valle, están incluidos en la convocatoria de la selección española para el Mundial junior de ciclismo en pista, que tendrá lugar del 19 al 23 de agosto en Heusden-Zolder, localidad de Bélgica. El tercer asturiano que tomó parte en el reciente Europeo, el gijonés Adrián Villegas, se encuentra de momento como suplente.