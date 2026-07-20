Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La cantera del Alimerka Oviedo luce en Europa: Jorge Arias, bronce con la sub20

El equipo español ganó el partido por el tercer puesto a Francia (54-65) con cinco puntos y cuatro rebotes del alero asturiano, otra vez en el cinco inicial

Los jugadores españoles celebran el triunfo en el partido por el bronce, con Jorge Arias primero por la derecha.

Los jugadores españoles celebran el triunfo en el partido por el bronce, con Jorge Arias primero por la derecha. / FIBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. R.

Oviedo

La selección española sub20 de baloncesto se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de la categoría, que finalizó ayer en Liubliana (Eslovenia) al derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto por 54-65. Jorge Arias, canterano y componente del Alimerka Oviedo, volvió a salir de inicio y sumó 5 puntos y 4 rebotes en 25 minutos de juego.

Añádenos en Google
  1. La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
  2. Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
  3. Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es una gran oportunidad para nuestras vidas
  4. Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
  5. Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
  6. La compleja situación de una departamento clave del Principado: la prolongación de la baja de la consejera de Derechos Sociales abre la puerta a cambios
  7. ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
  8. Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor

Arcelor y Gijón se beben la mitad del agua del "grifo de Asturias": del parque de Redes sale el 98% del suministro de Cadasa

Arcelor y Gijón se beben la mitad del agua del "grifo de Asturias": del parque de Redes sale el 98% del suministro de Cadasa

El pueblo de Barcia, en Valdés, pudo disfrutar la victoria de España en el Mundial en pantalla gigante durante sus fiestas

El pueblo de Barcia, en Valdés, pudo disfrutar la victoria de España en el Mundial en pantalla gigante durante sus fiestas

El claustro que todos querían pintar ya tiene sus primeras acuarelas: "El sitio les fascinó"

El claustro que todos querían pintar ya tiene sus primeras acuarelas: "El sitio les fascinó"

Cangas del Narcea se viste de Siglo de Oro con teatro, música y una gran cena popular

Cangas del Narcea se viste de Siglo de Oro con teatro, música y una gran cena popular

La tira y afloja del lunes, 20 de julio de 2026

La tira y afloja del lunes, 20 de julio de 2026

Navelgas se prepara para la gran fiesta del oro, con tres días de competición y nuevas instalaciones

Navelgas se prepara para la gran fiesta del oro, con tres días de competición y nuevas instalaciones

Homenaje a Raffaella Carrà el día 26 en la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes

Homenaje a Raffaella Carrà el día 26 en la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes

Llegaron hace cuatro meses de Argentina a Navia y fueron los protagonistas de una boda medieval: "Fue un momento hermoso para vivir con nuestros amigos e hijo"

Llegaron hace cuatro meses de Argentina a Navia y fueron los protagonistas de una boda medieval: "Fue un momento hermoso para vivir con nuestros amigos e hijo"
Tracking Pixel Contents