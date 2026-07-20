La cantera del Alimerka Oviedo luce en Europa: Jorge Arias, bronce con la sub20
El equipo español ganó el partido por el tercer puesto a Francia (54-65) con cinco puntos y cuatro rebotes del alero asturiano, otra vez en el cinco inicial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
M. R.
Oviedo
La selección española sub20 de baloncesto se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de la categoría, que finalizó ayer en Liubliana (Eslovenia) al derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto por 54-65. Jorge Arias, canterano y componente del Alimerka Oviedo, volvió a salir de inicio y sumó 5 puntos y 4 rebotes en 25 minutos de juego.
- La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: 'Es un momento único
- Descuento para los asturianos que viajen en autobús con la tarjeta Conecta: cuándo entra en vigor y en qué condiciones
- Sergio Finca, el asturiano que interpretará el himno de España en la final del Mundial: “Es una gran oportunidad para nuestras vidas
- Siete de cada diez multas por no respetar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones son para conductores de fuera de Oviedo
- Boda por todo lo alto en el Ayuntamiento de Oviedo: el concejal Nacho Cuesta se casa con la arquitecta Carola Zárate Echeverría
- La compleja situación de una departamento clave del Principado: la prolongación de la baja de la consejera de Derechos Sociales abre la puerta a cambios
- ¿Suspendida la final del mundial entre España y Argentina? La situación empeora por contaminación
- Gijón se entrega a la magia de los drones y del eclipse: 'Cada año es mejor