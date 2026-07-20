La cantera del Alimerka Oviedo luce en Europa: Jorge Arias, bronce con la sub20

La selección española sub20 de baloncesto se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de la categoría, que finalizó ayer en Liubliana (Eslovenia) al derrotar a Francia en el partido por el tercer puesto por 54-65. Jorge Arias, canterano y componente del Alimerka Oviedo, volvió a salir de inicio y sumó 5 puntos y 4 rebotes en 25 minutos de juego.