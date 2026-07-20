El Confía Base renueva una temporada a Mikel Galán, una de sus piezas claves

La plantilla del Confía Base Oviedo va congiendo forma a un par de semanas de iniciar la pretemporada. El conjunto ovetense anunció la renovación de Mikel Galán, uno de los jugadores básicos del psado curso. Pese a ausentarse del equipo unos meses por cuestiones personales, el jugador navarro regresó a tiempo para colaborar a la permanencia en División de Honor Plata.

Será la segunda temporada de Galán en la plantilla azul. Comenzó a jugar al balonmano en Uharte, donde compitió contra los grandes equipos de Navarra hasta dar el salto al Hondarribi Bidasoa, filial de un equipo Asobal. Desde ahí pasó al Blendio Sinfín cántabro, con el que debutó en la máxima categoría. Posteriormente, jugó una temporada en el Trasmapi Ibiza antes de aterrizar en Asturias, donde su primera temporada se saldó con 70 goles en 23 partidos.

“Estoy muy contento de renovar, de seguir jugando en Vallobín un año más. Sobre todo, de estar donde te valoran, donde te cuidan. Si todo el mundo desea estar en un sitio así, más aún alguien que ha pasado probablemente los peores días de su vida. Estar en un sitio así es, de verdad, sentirse en casa’’, apunta el navarro, quinto jugador confirmado en el proyecto que liderará su paisano Pablo Galech tras la renovación de los capitanes, Juan Gamallo, Jayro Pérez y Emiliano Franceschetti y el fichaje de Fabricio de Souza.