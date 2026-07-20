Lisa Chiagozie seguirá goleando para el Lobas Alimerka en la Liga Guerreras

El Lobas Alimerka Oviedo se ha garantizado la continuidad una temporada más de Lisa Chiagozie, que fue la máxima goleadora del equipo el curso del ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. A pesar de que varias lesiones la frenaron en determinados momentos, Chiagozie fue la máxima goleadora del conjunto ovetense en su primera campaña de azul. Marcó 129 tantos, importantes para que el equipo dirigido por Manolo Díaz consiguiese el ascenso a la máxima categoría femenina del balonmano español.

“Estoy muy a gusto con el proyecto, con la manera de trabajar y con el grupo que tenemos”, señala la jugadora, que asegura que siempre creyó en que el ascenso se iba a materializar incluso en los días más complicados, en los que no llegaban los recursos necesarios para competir al máximo nivel. "Nunca dejé de creer en que el proyecto se fuese a consolidar tarde o temprano, aunque hubiese dificultades", afirma Lisa, que señala que la temporada 2026 2027 "va a ser sobre todo de aprendizaje , porque somos una plantilla muy joven". La Liga Guerreras Iberdrola no es cualquier Liga y por tanto toca esforzarse al máximo. Tenemos un proyecto que hay que seguir consolidando, que hay que seguir trabajando en él y ése va a ser el objetivo".