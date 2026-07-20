Lucía González, quinta en la prueba Élite del Campeonato de España de BTT

Lucía González, quinta en Élite, fue la asturiana mejor clasificada en las carreras dominicales del Campeonato de España de BTT, que finalizó ayer en la localidad madrileña de Arroyomolinos. En esa misma carrera, Sara Cueto fue octava. En la prueba de la categoría sub23, Luna Carrio finalizó en la posición decimoséptima.