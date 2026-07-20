Una noche histórica e interminable en Oviedo tras el Mundial de España: “Nos acordaremos de esto toda la vida”

La ciudad de Oviedo celebró por todo lo alto la segunda estrella de España. Lo hizo durante el propio partido haciendo retumbar la catedral, pero la fiesta se alargó, y mucho, por toda la capital del Principado. Por las calles no cabía un alfiler, en muchas fuentes casi no quedaba ni agua y no había ni un solo rincón en el que no se viera una bandera de España. La ocasión lo merecía. “Esta ciudad vive el fútbol de una forma increíble y pensaba que después de junio de 2025 (refiriéndose al ascenso del Oviedo) no iba a vivir nada igual. Ver la ciudad así me recuerda lo bonito que es ser español. ¡Viva España!”, decía Lucía González.

La ovetense era el fiel reflejo de muchos. “Viví el partido con mucha tensión”, reconocía, y lamentaba la actuación del colegiado Slavko Vincic, que desesperó a toda España con sus decisiones. “Me pareció muy mal que nos anularan el gol. Fue un robo, quería matar al árbitro”, decía entre risas. También se acordó de Messi. “Le quiero mucho, pero me enorgullece que mi país le haya jubilado”, bromeaba. El buen rollo se contagiaba a toda la plaza. “¡Dios es español!, gritaba Alba Bissière, mientras que Daniela Allende reclamaba a Ferrán: “¡Qué venga para Oviedo!”. Ambas reconocían que nunca habían visto así de llena la capital del Principado y Jaime Santigosa auguraba “una noche histórica”.

Por la izquierda, Pelayo Rodríguez, Lucía González, Esther Ibanco, Enol Álvarez y Alejandra Serrano. / J.V.

Para muchos era la primera vez que vivían una final del Mundial con verdadero conocimiento. Era el caso de Javier Albornoz, que vivió el de Sudáfrica con cinco años. “El ambiente que viví en la Catedral no lo había visto en mi vida. Me acordaré toda la vida”, admitía mientras lanzaba una advertencia a los presentes. “El que llegue antes de las cinco a casa multa, eh”. Todos los establecimientos estaban a rebosar y había que tomarse la noche con calma, pero lo que estaba claro es que nadie se la quería perder.

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Por la izquierda, Paula Román, Lucía del Cueto, Alba Silva, Jaime Santigosa, Alfredo Flórez, Daniela allende, Alba bissière, Eduardo Muñoz, Juan Valls e Isabel Suárez. / J.V.

Y al decir nadie, es nadie. Incluso los que no habían podido verla desde la capital. Fue el caso de Óscar García y sus amigos Yeray Martínez y Mario Fernández, a los que les coincidió el horario de su vuelo de vuelta de vacaciones con la final del Mundial. “Vimos el partido en el avión hasta el 90 por el móvil y la radio, pero a partir de ahí se fueron las conexiones y no pudimos ver más”, explica Óscar García. Por suerte, tuvieron un comodín. “El comandante nos fue avisando con lo que iba pasando. Con el gol de Ferrán todo el avión estaba saltando y celebrando”, describe. Y, nada más aterrizar, directos al casco antiguo de Oviedo para celebrarlo. La ciudad entera respiró un gran ambiente y cuando amaneció, las calles aún estaban repletas. Y no para ir al trabajo, precisamente. No todos los días se gana un Mundial y la ciudad estuvo a la altura para festejarlo.