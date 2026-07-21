La ACB también se lleva a Alonso Faure: el Alimerka Oviedo Baloncesto pierde a uno de sus referentes interiores

El Alimerka Oviedo Baloncesto está pagando cara su gran temporada en Primera FEB, en la que logró clasificarse para la Final a 4 por el ascenso contra todo pronóstico. Dos de sus referentes ofensivos, Marques Townes y Greg Parham, han salido con destino a dos de los equipos recién descendidos, Gran Canaria y Granada, dos de los candidatos al ascenso, y tampoco seguirá su columna vertebral de jugadores nacionales.

El último en anunciar su salida ha sido Alonso Faure, joven pívot alicantino que había renovado con el conjunto de Oviedo y que ha pagado su cláusula de salida para fichar muy probablemente por el Monbus Obradoiro, equipo de la ACB del que es director general Héctor Galán, que ejerció ese cargo en el club asturiano durante sus dos primeras décadas. El gran rendimiento y, sobre todo, el espectacular crecimiento que ha tenido un jugador español como Faure han llamado la atención de los equipos de la máxima categoría, ávidos de encontrar jugadores de formación.

Faure da el salto a la ACB tras su crecimiento en Oviedo

Es el tercer jugador de la pasada temporada del OCB que recala en un equipo de ACB tras Dan Duscak, que fichó por el Bilbao Basket, y Raúl Lobaco, cerca de confirmar su incorporación al San Pablo Burgos. Este movimiento obliga al equipo de Oviedo a buscar un recambio en una posición muy complicada, como la de pívot, y a encontrar también a algún otro jugador de formación para cumplir con los requisitos de la competición.

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El OCB pierde otra pieza clave de su plantilla

Alonso Faure aportó la pasada temporada al equipo 7,7 puntos y 5,5 rebotes de media por partido. El alicantino llegó al OCB mediada la temporada 2024-25, en la que tuvo un periodo de adaptación antes de completar un gran año en la campaña 2025-26.