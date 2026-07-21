Alejandro Rubio y David Alonso, líderes tras la primera prueba del Regional de vela inclusivo

El Club Náutico Marina de Avilés acogió el domingo la la primera prueba del Campeonato de Asturias de Vela Inclusiva, integrada en la tradicional Regata del Carmen, marcada por unas excelentes condiciones meteorológicas para la práctica de la vela, con una temporada cercana a los 22º y un viento de componente norte-noroeste de intensidad floja a moderada. Tras la disputa de las pruebas, la clasificación provisional quedó encabezada por Alejandro Rubio y David Alonso, en primera posición, seguidos por la tripulación formada por Nacho Robles y Arancha Menéndez y por Donato Jiménez y Miguel Suárez, que ocupan la tercera posición del podio. El recorrido resultó ser bastante técnico, por lo que los regatistas hubieron de mantener la concentración en todo momento. La organización destacó tanto el compromiso de las tripulaciones como el trabajo de voluntarios y colaboradores.