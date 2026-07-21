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Isi Gómez, nuevo jugador del Avilés: "Llego con hambre y con humildad para dar la mejor versión de mí"

El futbolista llega procedente del Real Murcia, equipo con el que disputó la pasada temporada 31 encuentros

Isi

Isi / R. M.

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

«Llego con hambre y con humildad para dar la mejor versión de mí». Con ese mensaje se presentó este martes Isi Gómez como nuevo futbolista del Real Avilés Industrial. El centrocampista madrileño, de 31 años, se convierte en nuevo refuerzo blanquiazul para la temporada 2026/27 tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, un contrato que incluye la posibilidad de ampliarse una campaña más en función del cumplimiento de objetivos.

El futbolista llega procedente del Real Murcia, equipo con el que disputó la pasada temporada 31 encuentros, 17 de ellos como titular, y aportará experiencia a la medular del conjunto dirigido por Yago Iglesias. En las dos últimas campañas y media defendió la camiseta del club pimentonero, después de haber pasado también por el Deportivo de La Coruña y el CD Badajoz, acumulando un total de 130 partidos en Primera RFEF durante las últimas cinco temporadas.

Formado en la cantera del Rayo Vallecano, Isi Gómez llegó incluso a debutar en Primera División con apenas 17 años. Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en Segunda División B, donde militó en equipos como el Fuenlabrada, el Recreativo Granada o la UD Melilla.

El Real Avilés incorpora a un centrocampista de perfil organizador, con capacidad para marcar el ritmo de los partidos y asumir la dirección del juego. Destaca por su calidad técnica, su buen primer control y su precisión en el pase corto y medio, además de aportar equilibrio y compromiso en las tareas defensivas.

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En sus primeras palabras como futbolista blanquiazul, Isi Gómez mostró su ilusión por el nuevo reto. «Estoy muy feliz de formar parte de este nuevo proyecto del Real Avilés Industrial. Tengo muchas ganas de ponerme ya a trabajar con el resto de mis compañeros», señaló. El madrileño también dejó claro cuál será su actitud desde el primer día: «Llego con hambre y con humildad para dar la mejor versión de mí y ponerla al servicio del equipo».

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