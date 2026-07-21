El tenista asturiano Pablo Carreño debuta con solvencia en Estoril y avanza a octavos

El tenista español Pablo Carreño se ha clasificado para los octavos de final del Estoril Open, cita de categoría ATP 250 que se celebra sobre tierras portuguesas. El gijonés, actualmente situado en el puesto 65 del ranking mundial, resolvió con solvencia su cruce de dieciseisavos al vencer al joven lituano Vilius Gaubas, número 128 de la clasificación ATP, por un claro 6-1 y 6-3 tras una hora y 21 minutos de juego. Con esto, logra extender su récord como jugador con más victorias (14) en la historia del torneo.

Esta participación tiene un significado especial para el jugador asturiano, quien acude al torneo por primera vez desde la edición de 2019. Carreño ya levantó el título de campeón en este mismo torneo en 2017, además alcanzó la gran final en 2016 y disputó las semifinales en las ediciones de 2015 y 2018.

Tras certificar su pase de ronda, el propio tenista valoró de forma positiva su regreso al cuadro principal. “Este es uno de mis torneos favoritos, me siento muy cómodo sobre la pista. Ha pasado mucho tiempo desde mi última participación, me alegra mucho estar de vuelta en el torneo. Ha sido increíble volver a jugar delante de esta afición”. Además, aprovechó la oportunidad para celebrar la reciente victoria de la Selección Española en el Mundial, firmando la cámara con un sencillo mensaje. "España gana".

Sobre la pista, el desarrollo del partido reflejó desde los primeros compases el dominio absoluto del asturiano. Carreño impuso su veteranía, mostrando una enorme solidez que terminó por asfixiar el esquema táctico de Gaubas. Durante el primer set, el jugador español se mostró especialmente agresivo, rompiendo el servicio del joven lituano hasta en cuatro ocasiones. Aunque cedió un turno de saque en un tramo puntual, amarró el primer parcial de forma contundente por un abrumador 6-1.

Lejos de encontrar una reacción en el bando contrario, el segundo set mantuvo el mismo guion de control por parte de Carreño. El tenista español consolidó su ventaja sumando otros dos breaks decisivos, evitando cualquier intento de remontada por parte de Gaubas para abrochar la victoria con el 6-3 definitivo.

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Las estadísticas al final del encuentro dejaron patente el notable rendimiento del gijonés en todas las facetas del juego. Carreño registró un 63% de primeros servicios colocados y se adjudicó el 67% de los puntos disputados con su primer saque. Además, firmó una actuación brillante en el apartado del servicio al conectar dos saques directos y no cometer ninguna doble falta a lo largo del enfrentamiento, sellando así su billete a la siguiente ronda del torneo.