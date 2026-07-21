La tuba asturiana que puso música al sueño español en la final del Mundial de fútbol

"Cuando salíamos hacia el césped la sensación era indescriptible: entre abrumadora y brutal, casi se me caían las lágrimas", expresa Sergio Finca, que ni siquiera 24 horas después es consciente de lo que ha vivido. El músico asturiano, natural de Noreña, tuvo el privilegio de formar parte del quinteto Spanish Brass que interpretó el himno nacional de España en el MetLife Stadium, en los prolegómenos de la gran final ante Argentina. "La experiencia ha sido impresionante", confiesa.

Ubicado en el centro del quinteto y con su tuba en la mano, Finca caminó hasta el círculo central del estadio y ofreció un gran espectáculo que fue seguido por muchos millones de personas en todo el planeta. "Cuando hicimos el ensayo previo en el estadio teníamos la sensación de ir haciéndonos pequeñitos y cada vez que nos íbamos adentrando nos dábamos más cuenta de la verdadera magnitud del evento", prosigue el noreñense.

Sergio Finca, con la cantante Shakira. | / LNE

Una actuación histórica en la final del Mundial

Y en el momento cumbre, con toda la plantilla sobre el terreno de juego y todo un país abrazado para escucharlo, la actuación ofreció el nivel que se presuponía en una cita de estas características. "Todo salió súper bien y, después, España nos ofreció un partido brutal", destaca tras un día de muchas emociones. "La jornada fue muy intensa a nivel profesional y emocional, tanto por la oportunidad de haber tocado el himno en el centro del campo con miles de espectadores como por el partido, que no se decidió hasta última hora con ese gol magnífico de Ferran", celebra. Allí no solo disfrutó de su mayor pasión y del fútbol, sino también de todo lo que engloba una final de un Mundial. Y más en América. Finca aprovechó para fotografiarse con estrellas como Shakira y vivir un ambiente plagado de actuaciones estelares durante el descanso.

El viaje exprés de la FIFA y el orgullo de Noreña

Sobre lo futbolístico, reconoce que sus compañeros en Spanish Brass también son futboleros, por lo que todo lo que rodeó a la gran actuación tenía un componente muy emotivo. Con el gol de Ferran, todo el país se echó a las calles, y Finca y sus compañeros pudieron vivirlo in situ. "Ha ganado el fútbol porque España dio una lección de fútbol de manera elegante y cívica. Eso fue lo más importante", asegura orgulloso el noreñense, que también critica el planteamiento argentino. "Si soy sincero, estoy un poco decepcionado por su actitud; no quiero menospreciar a nadie, pero que hayan dado la espalda a España en la celebración me pareció triste y una falta de educación", prosigue.

El músico vivió unas últimas 72 horas frenéticas. Fue el viernes por la mañana cuando recibió la llamada de la FIFA para actuar en Nueva York. Justo le pilló de camino al Principado para disfrutar de unos días de vacaciones, pero según aterrizó tuvo que dar la vuelta para embarcarse en una odisea y llegar a Estados Unidos. Cuatro aviones, varias escalas y mucho estrés. Pero todo mereció la pena para cumplir su sueño y conseguir un reconocimiento más a una carrera de mucho mérito en el mundo musical.

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A los nueve años inició sus estudios musicales y años después continuó su formación en el Conservatorio Nacional de la Región de Burdeos, en Francia. Entre numerosos reconocimientos, forma parte de la banda valenciana Spanish Brass desde marzo de 2006 y ha ido viajando por todo el mundo deleitando con su música clásica. Spanish Brass es un quinteto de metal español muy reconocido a nivel internacional formado por Juanjo Serna y Carlos Benetó, a las trompetas; Manolo Pérez, a la trompa; Indalecio Bonet, al trombón, y el propio Sergio Finca, a la tuba. Una agrupación musical que cuenta con más de 30 años de bagaje, 60 países visitados y que incluso fue galardonada con el Premio Nacional de Música en 2020. Ahora, también puede presumir de haber tocado el himno nacional de España en un día que ningún español olvidará. Tampoco Sergio Finca y toda Noreña, orgullosa de su músico.