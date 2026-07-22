El Alimerka Oviedo Baloncesto, un trampolín para la ACB: Alonso Faure, el tercero que se marcha a la máxima categoría

La afición del Alimerka Oviedo verá con nostalgia muchos partidos de la ACB la próxima temporada. En la máxima categoría nacional estarán Dan Duscak, que ha firmado por el Bilbao Basket; Raúl Lobaco, que está muy cerca de hacerlo por el San Pablo Burgos; y Alonso Faure, que todo apunta que se sumará a las filas del Monbus Obradoiro. Los tres son jugadores de formación, condición altamente valorada en estos momentos en la ACB, sobre todo con la fuerte competencia que está ejerciendo la NCAA para llevarse a los jóvenes talentos que se han formado en las canteras españolas.

En el caso de estos tres jugadores es también el premio a su gran trabajo para evolucionar. Duscak y Lobaco han ido creciendo durante las tres últimas temporadas hasta convertirse en jugadores muy cotizados en Primera FEB y preparados para dar el salto. Faure, jugador de 24 años, ha tenido un crecimiento enorme en el año y medio que ha pasado a las órdenes de Javi Rodríguez y le ha bastado ese tiempo para dar el salto.

El precio de una temporada histórica

El Alimerka Oviedo está pagando cara su gran temporada en Primera FEB, en la que logró clasificarse para la Final a 4 por el ascenso a la ACB por primera vez en su historia y contra todo pronóstico. Un gran año que ha revalorizado a una plantilla que ha sido imposible para el club asturiano retener.

El último que ha decidido poner fin a su etapa en el OCB es Alonso Faure, pívot alicantino de 2,08 y 24 años que había renovado para continuar el próximo curso en Oviedo y que finalmente ha tomado la decisión de pagar su cláusula de rescisión para firmar muy probablemente por el Monbus Obradoiro, equipo de la ACB del que es director general el asturiano Héctor Galán, que ejerció ese cargo durante las dos primeras décadas de existencia del club de Oviedo.

Miki López

El golpe que supone la marcha del pívot Alonso Faure, que llegó al equipo de Oviedo mediada la temporada 2024-25, es especialmente duro para la entidad azul por su posición, la más complicada de cubrir, y por ser un jugador nacional, uno de los cupos de formación que tenía el Alimerka para cumplir con la normativa de Primera FEB, lo que le obliga a buscar a otro jugador de formación para reemplazarlo. Es, además, el segundo jugador al que renovaron y que termina pagando por su salida a un equipo de ACB después de Raúl Lobaco.

Pero más allá de la ACB, la gran temporada del equipo de Oviedo también ha llamado la atención de otros clubes importantes de Primera FEB. Dos de los que fueron sus referentes ofensivos, Marques Townes y Greg Parham, jugarán la próxima campaña en los dos equipos recién descendidos de la ACB, Gran Canaria y Granada, que son a su vez dos de los principales candidatos al ascenso.

El club de Oviedo quiso retener a los dos e hizo un esfuerzo muy importante por tratar de hacer una oferta importante a Marques Townes, pero no pudo evitar su salida por la enorme diferencia presupuestaria que tiene con un equipo como el Gran Canaria, que tan solo con la aportación de alrededor de 3 millones de euros del Cabildo casi duplica el presupuesto del OCB.

Antes de la salida de Faure, el Alimerka Oviedo tenía la plantilla muy encarrilada, pendiente de la incorporación de un exterior que reemplazara a Lobaco. Tras la salida de ocho jugadores, Greg Parham, Marques Townes, Dan Duscak, Raúl Lobaco, Calvin Hermanson, Fede Copes, Robert Cosialls y ahora Alonso Faure, el club azul había incorporado a siete: Pjay Smith, Brycen Goodine, Felix Terins, Zaire Williams, Danilo Brnović, Brock Wisne y Djigui Diarra, que llega del equipo vinculado de la Universidad de Oviedo.

Siguen del pasado curso Daniil Shelist, Francis Nwaokorie, Pablo Longarela y el canterano Jorge Arias, que acaba de colgarse la medalla de bronce con España en el Campeonato de Europa sub-20.

La búsqueda de un pívot español

La salida de Faure obliga al OCB, que también se quedó este verano sin su director deportivo, Íñigo de la Villa, que se fue al Movistar Estudiantes, a buscar a un pívot español que cubra el hueco que deja el alicantino en la pintura (aportó la pasada temporada al equipo 7,7 puntos y 5,5 rebotes de media por partido). Lo ideal sería un jugador de formación con la capacidad de ser importante en una competición tan dura como la Primera FEB. En caso de no encontrarlo, el OCB tendrá que contemplar otras opciones para cerrar la plantilla.

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Fernando García, director general del club, y Javi Rodríguez, entrenador, hacen ahora el trabajo de la dirección deportiva con la intención de completar un equipo competitivo que permita volver a rendir a buen nivel en Primera FEB.