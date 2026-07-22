Mientras España reina, Argentina conspira: Inician una recogida de firmas para repetir la final del Mundial contra España por el arbitraje "corrupto"

Cuatro días han pasado ya desde que España arrollase a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente derrotaron a la albiceleste con un gol de Ferran Torres en un encuentro en el que los de Scaloni ni siquiera chutaron a portería, un dominio aplastante y una exhibición de la Roja que parte los argentinos no han tardado en poner en duda con argumentos inverosímiles.

Desde el momento en el que el colegiado señaló el final del partido y se certificó la derrota de Argentina, las teorías de la conspiración no han parado de extenderse en el país sudamericano, que ven una señal en contra en cada simple imagen o acción del encuentro que se viraliza en redes sociales.

A muchos les sorprendió el dominio arrollador de la selección española en una final de la Copa del Mundo. De hecho, los datos demuestran que no hubo color en Nueva York. Fueron 20 disparos de la Roja, doce de ellos a portería, por solo un de Argentina desviado y ninguno entre los tres palos, además de un 66% de la posesión para los de Luis de la Fuente.

Buscando culpables de la decepción albiceleste, el discurso de Messi antes de arrancar el partido hizo estallar todo tipo de conspiraciones. Las imágenes a la salida del vestuario mostraron a Leo dirigiéndose a sus compañeros: "Vamos muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale".

Una extraña arenga que originó debates sobre posibles conflictos en el vestuario justo antes de arrancar el partido, todo por la frase de Leo Messi pidiendo a sus compañeros que se olvidaran "de todo", aunque "Olé" informó de que el astro rosarino se refería únicamente a que su selección se aislara del ruido y de la presión.

Siguiendo con el "10", se sorprenden también de que apenas hubiese aparecido contra España pese a brillar durante todo el Mundial, aunque no se tiene en cuenta que a sus 39 años lo jugó todo, incluidas dos prórrogas, y el equipo al completo llegó muy desgastado físicamente

Horas más tarde cogió fuerza otra teoría relacionada con la actuación de los argentinos sobre el verde. Desde la acción del mano a mano de Messi con Unai Simón en el que, supuestamente, el "10", no mete la pierna, hasta las dos lesiones de los centrales titulares. En la primera mitad cayó Lisandro Martínez, y luego notó molestias Cristian Romero, dos retiradas cuestionadas al tratarse de una final de un Mundial.

Critican también en Argentina la actuación del colegiado, que mostró cinco amarillas y una roja a los sudamericanos y ninguna cartulina a los españoles. La expulsión fue para Enzo Fernández, en una durísima falta sobre Cubarsí que bien podría haber sido de roja directa pero que fue castigada como segunda amarilla.

Dentro de la actuación arbitral se enmarcan también las críticas por la no amarilla a Cucurella tras un empujón a Giuliano y otra acción del lateral español en la que se tapó durante menos de un segundo la boca para dirigirse a Leo Messi, aunque el VAR decidió no entrometerse. Además, la designación de la FIFA de un árbitro esloveno como Slavko Vincic ha sido utilizada como argumento conspirativo, puesto que lo relacionan con el interés de Infantino de que un árbitro europeo pitara la final para ganarse la confianza de la UEFA de cara a una futura reelección a presidente de la FIFA.

A pesar de que España fue claramente la selección menos beneficiada, entre las reacciones surgió una petición en la plataforma Change.org en la que se solicita la repetición del encuentro con un árbitro diferente, en vez del eslovaco Slavko Vinèiæ.

La campaña ganó visibilidad rápidamente y ya lleva 57.000 firmas hasta el momento. Algunos aficionados en redes sociales aprovecharon para recordar que en 2020 fue detenido durante una operación policial en Bosnia y Herzegovina mientras se encontraba en un establecimiento investigado por las autoridades. Sin embargo, el colegiado quedó en libertad tras prestar declaración y nunca fue acusado de ningún delito, por lo que pudo continuar desarrollando su carrera profesional con normalidad.

Paralelamente a las peticiones arbitrales, el clima en redes sociales se caldeó aún más con reacciones de figuras internacionales. Una de las publicaciones de mayor impacto fue la del reconocido actor y productor estadounidense Samuel L. Jackson, quien criticó duramente al país sudamericano en su cuenta de Instagram. "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista".

Por otra parte, ya estaba en pie una petición en la que se quería excluir a Argentina de la siguiente Copa del Mundo. Una iniciativa que cerró con más de 23 millones de firmas. La iniciativa se propuso en la web argentinaout.com, debido al supuesto favoritismo arbitral hacia el conjunto argentino a lo largo del torneo.

Por si todo ello fuera poco, desde streamers y creadores de contenido de Argentina hasta otra pequeña parte de hinchas, incluso periodistas, desarrollaron la teoría de que la albiceleste fue "obligada" a dejarse perder tras presiones/chantajes de la FIFA. Los argumentos más virales, sin fundamento alguno y sin pruebas, se basaban en una posible suspensión de Argentina tras haber mostrado la pancarta ‘Las Malvinas son argentinas’ ante Inglaterra, un mensaje político castigado por la FIFA pero que en ningún caso podría suponer la expulsión de un país de una Copa del Mundo.

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Otra teoría, la más desarrollada, involucra al mismísimo FBI, que supuestamente habría lanzado amenazas sobre el presidente de la AFA Claudio Tapia, que está siendo investigado por evasión de impuestos. Dichos argumentos inverosímiles aseguran que Tapia les habría pedido a los futbolistas que se dejaran ganar para evitarle problemas tanto a sí mismo como a la Federación Argentina. También se dice que ha sido un "castigo" por la buena relación de Argentina con Israel y Netanyahu.