Un éxito en todas las líneas, cuatro exinternacionales asturianos analizan las claves del título de la Selección Española en el Mundial

La selección española levantó el Mundial apoyada en un bloque que rozó la perfección en todas sus líneas. Cuatro exinternacionales asturianos analizan las claves de un equipo que apenas concedió ocasiones, dominó desde el centro del campo y encontró respuestas en ataque cuando más las necesitó.

José Manuel Bango, excentrocampista del Oviedo y del Sporting, pone el foco en la sala de máquinas. "Si hay que destacar algo es precisamente el centro del campo. Fue un acierto contar con Fabián y Rodri", señala. El exfutbolista subraya la capacidad de ambos para interpretar cada fase del juego y adaptarse tanto a la presión alta como al repliegue. "Prácticamente no se defendió y eso es para valorar el centro del campo", añade, antes de destacar la planificación del cuerpo técnico.

Juan Carlos Ablanedo, exportero rojiblanco, resalta el dato defensivo: un solo gol encajado en todo el torneo. "Es muy difícil y hay que valorarlo. Unai Simón ha hecho un trabajo de diez", afirma. Elogia a los otros guardametas, pese a no haber tenido minutos. "Raya es muy rápido, Simón mucho más calmado y Joan García es una mezcla perfecta de los dos".

En ataque, Oli ensalza el Mundial de Mikel Oyarzabal. "Quizá no sea un nueve al uso, pero ha asistido y ha marcado cuando se le necesitaba", explica. El exdelantero azul también valora la aportación de Ferrán Torres como revulsivo: "Puso la guinda y ayudó al equipo cuando tuvo la oportunidad. Borja Iglesias, en cambio, no participó porque Luis de la Fuente tenía claro el reparto de papeles".

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César Martín, vicepresidente del Oviedo y exdefensa internacional, considera que la zaga fue "una de las claves" del título, aunque recuerda que la defensa empieza en los delanteros. Destaca la presión tras pérdida, las líneas juntas y la solidez del bloque. En la línea de cuatro, elogia a la pareja formada por Laporte y Cubarsí, "completa" en la salida de balón, los duelos y las vigilancias. También subraya el rendimiento de Cucurella y Pedro Porro, al que califica como una de las revelaciones. "La defensa de España rozó la perfección en este torneo", resume.