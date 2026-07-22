La lateral Lucías Vacas, primer fichaje del Lobas Alimerka Oviedo para su salto a la élite del balonmano

El Lobas Alimerka Oviedo tiene poco tiempo que perder para confeccionar la plantilla con la que afrontar la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola, la élite femenina del balonmano español, a la que logró ascender sobre la cancha primero y, después, tras una larga lucha, consiguió los apoyos necesarios para poder salir a competir. Tras el anuncio de varias renovaciones de jugadoras importantes, como las capitanas Celia Rojo y Carmen García-Calvo, Lisa Chiagozieo la canterana Jimena Merino, el club acaba de dar a conocer a su primer fichaje, la cordobesa Lucía Vacas.

Experiencia y goles para el regreso a la élite

La lateral andaluza Lucía Vacas, de 25 años, llega a la capital del Principado procedente del Rahi Sepisur Córdoba, que compitió la pasada temporada en División de Honor Oro, la misma categoría en la que militaba el equipo de Oviedo, aportando 97 goles a un conjunto que peleó por el ascenso hasta el final. Vacas afronta su primera experiencia fuera de su ciudad natal, aunque ya conoce la Liga Guerreras Iberdrola tras su paso por el conjunto andaluz.

María Rendueles

"Tenía ganas de vivir la experiencia, salir de mi zona de confort y jugar un año fuera de casa", declaraba la nueva jugadora del Lobas Alimerka Oviedo tras conocerse su fichaje. La andaluza añade que le seduce el proyecto azul: "Es un proyecto muy bonito y muy ilusionante, una gran oportunidad para seguir creciendo tanto personalmente como a nivel deportivo". Lucía Vacas está convencida de que llega a "un equipo que es muy competitivo, muy trabajador y que lucha hasta el final".

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El objetivo de competir y asegurar la permanencia

La lateral espera lograr el objetivo de mantener al equipo de Oviedo en la élite del balonmano español y, para ello, confía en poder formar "un grupo unido y competitivo, que sea capaz de plantarle cara a cualquier rival". La cordobesa sabe de la dificultad de la empresa que tienen por delante: "La Liga Iberdrola es una categoría muy exigente, pero si trabajamos juntas y nos mantenemos unidas, estoy segura de que vamos a dar mucha guerra y de que vamos a pelear cada partido".