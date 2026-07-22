Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Sander Hollanders, un tirador de altos vuelos para suplir a Raúl Lobaco en el Alimerka Oviedo Baloncesto

El internacional neerlandés, que la pasada temporada militó en el Girona de ACB y en el HLA Alicante de Primera FEB, cierra el juego exterior del conjunto asturiano

Sander Hollanders trata de defender a Sergio Llulla en un partido del Girona frente al Real Madrid

Sander Hollanders trata de defender a Sergio Llulla en un partido del Girona frente al Real Madrid / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha reaccionado a la marcha de Raúl Lobaco con la incorporación de Sander Hollanders, un escolta de 1,95 metros de estatura y 24 años que destaca, sobre todo, por su buena mano desde la línea de tres. El holandés jugó la pasada temporada en el Girona, en la ACB, pero la acabó en el HLA Alicante, de Primera FEB.

Un especialista desde la línea de tres

En el conjunto levantino promedió 8,4 puntos, con un 41,9 % de acierto en triples, y 2,6 rebotes por partido. Internacional con Países Bajos, Hollanders llega para suplir la baja de Raúl Lobaco, capitán del equipo azul que rescindió su contrato con el cuadro asturiano y todo hace indicar que se incorporará al San Pablo Burgos, de la ACB.

Hollanders completa el perímetro del equipo azul

La llegada de Hollanders da por cerrado el juego exterior del OCB, que ahora mismo está compuesto por ocho jugadores. Las posiciones de base las deben ocupar Pjay Smith, un jugador que viene de rendir a muy alto nivel en Inglaterra, y Félix Terins, que realizó un gran final de temporada en Primera FEB con el Tizona Burgos.

Versatilidad en las posiciones exteriores

Una de las características en la confección de las plantillas del Oviedo Baloncesto es la versatilidad, buscando siempre incorporar a jugadores que puedan ocupar varias posiciones. Aun así, en un principio, los escoltas del equipo serán Brycen Goodine, Zaire Williams, Pablo Longarela y el propio Hollanders. Los jugadores que completan el perímetro son los aleros Jorge Arias y Danilo Brnović, este último con capacidad también para actuar como ala-pívot y sumarse al juego interior del equipo.

El Alimerka Oviedo Baloncesto golpea primero en la lucha por el ascenso a la ACB (79-93)

El Alimerka Oviedo Baloncesto golpea primero en la lucha por el ascenso a la ACB (79-93)

Antonio Lorca

Doce jugadores y una última pieza pendiente

En estos momentos, con la salida de Alonso Faure y la llegada de Hollanders, el OCB tiene a doce jugadores en plantilla. A pesar de ello, el club busca un nuevo refuerzo para suplir la salida del pívot alicantino. La Federación permite para la próxima temporada tener hasta quince fichas, aunque a los partidos solo podrán ir convocados doce jugadores, por lo que el equipo de Oviedo puede quedarse con una plantilla de trece o dar salida a algún jugador. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado y de la llegada del jugador que ponga la guinda al plantel.

Noticias relacionadas

El OCB busca un pívot de formación

El juego interior ahora mismo lo componen Brock Wisne, Djigui Diarra, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist. Con la salida de Faure, el club está tratando de encontrar un pívot de garantías que, además, sea jugador de formación para cumplir con los requisitos de la competición y se adapte a las características del estilo de Javi Rodríguez, es decir, un interior con movilidad, rebote y buena actitud defensiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
  4. Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
  8. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

La Policía Nacional detona un artefacto explosivo en una playa de Ceuta

La Policía Nacional detona un artefacto explosivo en una playa de Ceuta

Sander Hollanders, un tirador de altos vuelos para suplir a Raúl Lobaco en el Alimerka Oviedo Baloncesto

Sander Hollanders, un tirador de altos vuelos para suplir a Raúl Lobaco en el Alimerka Oviedo Baloncesto

La Magdalena de Llanes

La Magdalena de Llanes

Llanes se llena de claveles rojos por la Magdalena: "Este es el día más especial"

Llanes se llena de claveles rojos por la Magdalena: "Este es el día más especial"

Multado con 200 euros un conductor por no llevar la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano en busca de este dispositivo

Multado con 200 euros un conductor por no llevar la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano en busca de este dispositivo

La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

La Selección Española jugará con su nueva estrella en el Carlos Tartiere

Aguas de Avilés adelanta la renovación de más de 700 metros de tuberías en San Cristóbal tras una cadena de averías que dejó sin suministro a unos 200 vecinos

Aguas de Avilés adelanta la renovación de más de 700 metros de tuberías en San Cristóbal tras una cadena de averías que dejó sin suministro a unos 200 vecinos

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas

La presencia de medusas en las playas de Gijón se vuelve común: ondean de nuevo las banderas amarillas y rojas
Tracking Pixel Contents