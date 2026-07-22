Sander Hollanders, un tirador de altos vuelos para suplir a Raúl Lobaco en el Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha reaccionado a la marcha de Raúl Lobaco con la incorporación de Sander Hollanders, un escolta de 1,95 metros de estatura y 24 años que destaca, sobre todo, por su buena mano desde la línea de tres. El holandés jugó la pasada temporada en el Girona, en la ACB, pero la acabó en el HLA Alicante, de Primera FEB.

Un especialista desde la línea de tres

En el conjunto levantino promedió 8,4 puntos, con un 41,9 % de acierto en triples, y 2,6 rebotes por partido. Internacional con Países Bajos, Hollanders llega para suplir la baja de Raúl Lobaco, capitán del equipo azul que rescindió su contrato con el cuadro asturiano y todo hace indicar que se incorporará al San Pablo Burgos, de la ACB.

Hollanders completa el perímetro del equipo azul

La llegada de Hollanders da por cerrado el juego exterior del OCB, que ahora mismo está compuesto por ocho jugadores. Las posiciones de base las deben ocupar Pjay Smith, un jugador que viene de rendir a muy alto nivel en Inglaterra, y Félix Terins, que realizó un gran final de temporada en Primera FEB con el Tizona Burgos.

Versatilidad en las posiciones exteriores

Una de las características en la confección de las plantillas del Oviedo Baloncesto es la versatilidad, buscando siempre incorporar a jugadores que puedan ocupar varias posiciones. Aun así, en un principio, los escoltas del equipo serán Brycen Goodine, Zaire Williams, Pablo Longarela y el propio Hollanders. Los jugadores que completan el perímetro son los aleros Jorge Arias y Danilo Brnović, este último con capacidad también para actuar como ala-pívot y sumarse al juego interior del equipo.

Antonio Lorca

Doce jugadores y una última pieza pendiente

En estos momentos, con la salida de Alonso Faure y la llegada de Hollanders, el OCB tiene a doce jugadores en plantilla. A pesar de ello, el club busca un nuevo refuerzo para suplir la salida del pívot alicantino. La Federación permite para la próxima temporada tener hasta quince fichas, aunque a los partidos solo podrán ir convocados doce jugadores, por lo que el equipo de Oviedo puede quedarse con una plantilla de trece o dar salida a algún jugador. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado y de la llegada del jugador que ponga la guinda al plantel.

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El OCB busca un pívot de formación

El juego interior ahora mismo lo componen Brock Wisne, Djigui Diarra, Francis Nwaokorie y Daniil Shelist. Con la salida de Faure, el club está tratando de encontrar un pívot de garantías que, además, sea jugador de formación para cumplir con los requisitos de la competición y se adapte a las características del estilo de Javi Rodríguez, es decir, un interior con movilidad, rebote y buena actitud defensiva.