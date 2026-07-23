Asturias lo borda para luciar la segunda estrella: tras la histórica victoria de España en el Mundial de fútbol

Balbi Fernández tiene una tienda en Pravia en la que, entre otras cosas, borda y personaliza las prendas que le hacen llegar sus clientes. Unas labores habitualmente muy variadas que en estos últimos días se han hecho algo más repetitivas: se ha dedicado, sobre todo, a bordar la segunda estrella en las camisetas de la selección española después de que España ganara su segundo Mundial de fútbol.

Bordado o vinilo para lucir la segunda estrella

«Estos días casi todo han sido camisetas de la selección», explica. Las elásticas que le llegan son de dos tipos: unas con la estrella en vinilo y otras que vienen bordadas. En los dos casos tiene que quitar la primera para que, cuando se añada la segunda, queden bien equilibradas. Una vez que quita la estrella, el cliente puede elegir si prefiere el bordado, que lleva más tiempo de trabajo, o poner un nuevo vinilo a la camiseta, que se hace mucho más rápido, pero dura menos. «El vinilo se te puede ir quitando. Nosotros usamos uno más duradero, de más calidad, el DTF, pero la durabilidad que te da el bordado no te la ofrece un vinilo», señala.

Balbi Fernández ya tuvo que bordar el martes siete camisetas y ayer aumentó la demanda de estrellas. Hasta el 4 de agosto no saldrán las nuevas camisetas oficiales con la segunda y la gente quiere lucir las que tiene en casa con las dos estrellas. «Tenemos un grupo de WhatsApp de gente que bordamos y todas dicen que esto va a más, todos quieren lucir la segunda estrella», explica la dueña de Bordados Balbi.

Entre las camisetas que le llegan, «la que más hay es la blanca», un modelo que desde el principio del Mundial triunfó entre los aficionados. El único problema que tiene Balbi Fernández es que se acerca otro pico de trabajo importante para ella: el Xiringüelu, que se celebra el 9 de agosto. «En Pravia, el Xiringüelu son peñas y el lunes mismo tuve que entregar un pedido de 80 camisetas para la fiesta. Normalmente, todos los años te piden cosas», explica.

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Son dos personas trabajando en la tienda y tienen que sacar adelante todo lo que les viene por delante, entre estrellas y la popular romería. «Poco a poco vamos haciendo», dice, con paciencia, Balbi Fernández, que va a ser una de las responsables de que este verano Asturias pueda lucir con orgullo la segunda estrella que la selección española se trajo de Estados Unidos. Una estrella que, con un bordado en condiciones, se puede llevar en el pecho hasta que haya que poner la tercera.