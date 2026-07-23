Asturias, en la concentración "Team España Futuro"
Tres canteranas del Principado estuvieron entre las 40 seleccionadas para este programa
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Asturias estuvo muy bien representada en la primera concentración del programa "Team España Futuro", celebrada en Burgos dentro de las denominadas "Jornadas Nacionales". Unos entrenamientos a los que acuden las 40 jugadoras de base más destacadas del país, convocadas por los técnicos federativos y supervisadas por el seleccionador absoluto Jordi Ribera. Las balonmanistas del Principado que participaron fueron la portera Sara García (Siero Deportivo), Claudia Toledo y Martina Franco (Balonmano Gijón), de la generación 2010-11. También estuvo la medallista olímpica Jessica Alonso, la entrenadora Carmen García-Calvo, jugadora del Lobas Alimerka Oviedo, y la doctora Aida Maestro.
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