Cambios en el banquillo del Alimerka Oviedo Baloncesto: sale el segundo entrenador Mikel Ereño y llega Alejandro Paniagua

Miguel Ereño (Vizcaya, 1995) dejará de ser el segundo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto la próxima temporada y pone fin así a una etapa de dos años en el conjunto asturiano. El vasco afrontará un nuevo reto profesional después de un periodo en el que ayudó al equipo ovetense a alcanzar la Final a Cuatro por el ascenso a la ACB. En su lugar, el OCB ha apostado por incorporar a Alejandro Paniagua (Valladolid, 1990), que llega tras ejercer como asistente de Lolo Encinas en el Alega Cantabria.

El OCB agradece la labor de Ereño

El OCB quiso agradecer a Miguel Ereño su labor durante estos dos años en Oviedo y desearle "suerte en sus próximos proyectos personales y profesionales".

Alejandro Paniagua / A. C.

Paniagua se incorpora al cuerpo técnico de Javi Rodríguez

A su vez, recibió a Paniagua con el deseo de que tenga "una pronta adaptación a la estructura que dirige Javi Rodríguez". "Deseamos que este nuevo paso en su carrera sea fructífero para ambas partes, comenzando con el ilusionante proyecto de la temporada que está a punto de comenzar", añadía el OCB en una nota.

María Rendueles

Siete temporadas de experiencia en Primera FEB

Paniagua cuenta ya con una larga trayectoria en el baloncesto profesional, con siete temporadas en Primera FEB —antes LEB Oro— como técnico asistente en el Real Valladolid Baloncesto. Tras formarse en las canteras de Soria y Valladolid, se incorporó al primer equipo del club pucelano en 2018, trabajando junto a entrenadores como Paco García o Hugo López.

Paniagua llegó a asumir el cargo de primer entrenador del Valladolid en el tramo final del curso 2024-25, antes de fichar por el Grupo Alega Cantabria en 2025 para unirse al cuerpo técnico de Lolo Encinas.

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Experiencia internacional con Guinea Ecuatorial

A nivel internacional, Paniagua ha trabajado en la selección absoluta de Guinea Ecuatorial desde 2019, ocupando el puesto de entrenador asistente y asumiendo el cargo de seleccionador principal en 2024. Bajo su dirección, el combinado africano compitió en las fases clasificatorias para el AfroBasket.