El Confía Base Oviedo renueva a Pablo Granda y a Javier Colías

El ovetense Pablo Granda seguirá en el Confía Base Oviedo la próxima temporada. El lateral derecho llegó al equipo de Vallobín el pasado curso procedente del Balonmano Vetusta y tratará de seguir aportando su capacidad goleadora en División de Honor Palta. El vallisoletano Javier Colías también ha renovado y jugará su tercera campaña en el Base Oviedo.