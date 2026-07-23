El Confía Base Oviedo renueva a Pablo Granda y a Javier Colías
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El ovetense Pablo Granda seguirá en el Confía Base Oviedo la próxima temporada. El lateral derecho llegó al equipo de Vallobín el pasado curso procedente del Balonmano Vetusta y tratará de seguir aportando su capacidad goleadora en División de Honor Palta. El vallisoletano Javier Colías también ha renovado y jugará su tercera campaña en el Base Oviedo.
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