Raúl Entrerríos será el pregonero del Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia

Raúl Entrerríos será el pregonero de la sexagésima octava edición del Descenso Internacional a Nado de la Ría de Navia. El exjugador gijonés, campeón del mundo y de Europa con la selección española y doble medallista olímpico, pronunciará el discurso que abrirá los actos oficiales el viernes 31 de julio, a las 22.00 horas, en el Teatro Fantasio.

La Asociación Amigos de la Ría de Navia, organizadora del Descenso, llevaba más de un año trabajando para contar como pregonero con el histórico capitán de los «Hispanos». Entrerríos aceptó participar en una celebración que combina deporte y tradición asturiana y que está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una trayectoria histórica en el balonmano español

Nacido en Gijón el 12 de febrero de 1981, Raúl Entrerríos es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española de balonmano. Disputó 294 partidos internacionales y anotó 681 goles durante una trayectoria en la que ejerció como uno de los grandes líderes del equipo nacional. Sus primeros pasos en este deporte los dio durante su infancia en el Colegio Público Noega, siguiendo el camino de su hermano mayor, Alberto Entrerríos. Posteriormente pasó por las categorías inferiores del Grupo Astur Balonmano y del Gijón Balonmano antes de debutar en la Liga Asobal con el Ademar León.

En el conjunto leonés se consolidó en la máxima categoría y conquistó su primer título internacional, la Recopa de Europa. Volvió a ganar esa competición en su siguiente destino, el Balonmano Valladolid, antes de fichar en 2010 por el FC Barcelona. Entrerríos permaneció once temporadas en el club catalán, en las que conquistó once Ligas Asobal y tres Ligas de Campeones. A las órdenes de Xavier Pascual se convirtió en capitán y en una de las piezas fundamentales de uno de los periodos más exitosos de la sección de balonmano azulgrana.

Campeón mundial, europeo y doble medallista olímpico

Su palmarés con la selección española también fue amplio. El central gijonés se proclamó campeón del mundo en Túnez en 2005 y obtuvo dos medallas de bronce mundialistas, en Suecia 2011 y en Egipto 2021. También ganó dos Campeonatos de Europa, en Croacia 2018 y en el torneo disputado en Austria, Noruega y Suecia en 2020. A esos títulos añadió una plata continental en Polonia 2016 y un bronce en Dinamarca 2014.

Entrerríos participó igualmente en dos de los éxitos olímpicos del balonmano español. Logró la medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 y repitió el mismo resultado en Tokio 2020, celebrados un año más tarde como consecuencia de la pandemia. Tras subir al podio en Japón, anunció su retirada de las pistas en agosto de 2021.

Una vez concluida su etapa como jugador, continuó vinculado al FC Barcelona como responsable de formación del balonmano base. También formó parte de la estructura de la Federación Española y dirigió a la selección nacional juvenil. En la actualidad coordina la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Entrerríos es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuenta con un MBA en Gestión Deportiva, además de formación en alto rendimiento digital y psicología del alto rendimiento.

El exinternacional mantiene también una relación estrecha con Asturias. En 2022 recibió la Medalla de Asturias y participa en la organización del campus de balonmano que lleva su nombre en Gijón. El pabellón polideportivo de El Llano-Contrueces se denomina «Hermanos Entrerríos» en reconocimiento a las trayectorias de Raúl y Alberto.

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Su presencia en Navia abrirá oficialmente una nueva edición del Descenso a Nado, una de las citas deportivas y festivas más tradicionales del verano asturiano.