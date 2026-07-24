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La asturiana Isabel Barreiro, cuarta en el 5.000 del campeonato de España de atletismo al aire libre

Manuel Bea se mete en la final de los 400 metros

Un momento de la prueba de 5.000 del campeonato de España, con Isabel Barreiro en tercera posición.

Un momento de la prueba de 5.000 del campeonato de España, con Isabel Barreiro en tercera posición. / RFEA

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A. L.

Oviedo

La atleta asturiana Isabel Barreiro acabó cuarta en la final de 5.000 metros del Campeonato de España de atletismo al aire libre, el mismo puesto que logró el año pasado, con un tiempo de 16:22.03. Marta García (16:08.02) revalidó su título de campeona de España, con Idaira Prieto como plata (16:09.47) y María Forero como bronce (16:13.15). La llanerense Ainhoa Brea fue decimosexta (17:21.11).

Manuel Bea alcanza la final de los 400 metros

El primer día de los campeonatos, que se celebran en Málaga, dejó para los asturianos la clasificación de Manuel Bea para la final de los 400 metros lisos, donde Iñaki Cañal y Bárbara Camblor fueron descalificados. En los 100 metros, los asturianos del Universidad de Oviedo, Mara Rodríguez y Manuel Palanco, fueron eliminados en primera ronda y semifinales, respectivamente. También del Uni, el riojano Alejandro García fue séptimo, con una marca de 10.41.

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La asturiana Isabel Barreiro, cuarta en el 5.000 del campeonato de España de atletismo al aire libre

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