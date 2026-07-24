El Gaitero Rodiles de fútbol sala tendrá un equipo en Primera y al filial en Segunda

El Gaitero Rodiles se ha situado como uno de los grandes proyectos del fútbol sala nacional y, a su vez, se convierte en el único club de Asturias que ha logrado situar a su primer equipo en Primera Iberdrola FS y a su filial en Segunda División. En toda España, solo cuatro clubes de fútbol sala tienen una estructura deportiva tan potente: el Arriva AD Alcorcón, el Futsi Atlético Navalcarnero, el Melilla CD Torreblanca y ahora también el Rodiles.

Un doble ascenso para hacer historia

Primero llegó el ascenso del primer equipo tras imponerse en el global de la eliminatoria por 5-3 al Almagro FSF, culminando un sueño perseguido durante cinco años que su presidente, Santiago Tuero, resume con alegría, pero también con responsabilidad: «Primero de todo, que suban los dos equipos es un lío, se afronta la temporada en Primera con ilusión, pero sabiendo que nos acarrea una responsabilidad importante». El segundo ascenso se confirmó ayer después de que el club de Villaviciosa se hiciera con una de las dos plazas que quedan libres en la categoría de plata del fútbol sala español.

Luján Palacios

Tuero reconoce que «es una sensación de alegría inmensa, el sueño que llevábamos cinco años persiguiendo, somos como una familia y todos lo disfrutamos mucho». Y es que hay mucho que celebrar para un equipo que, fundado en 2014, es ya historia del deporte asturiano.

El desafío de competir en Primera y Segunda División

El objetivo del primer equipo en su debut en la máxima categoría es claro: salvarse. Para ello, el club ha cerrado prácticamente la plantilla incorporando a tres fichajes clave. Angelia Silva, pivote brasileña, la última en confirmarse; Taynara Almeida «Quixada», una jugadora desequilibrante; y Romina, ala que regresa para reforzar al equipo.

El filial vivió un proceso más complejo. En su eliminatoria ante el CD Muslera, el duelo terminó 6-6, pero el ascenso fue para el rival por coeficiente de liga. Sin embargo, al quedar dos plazas libres en Segunda División, la Federación aplicó nuevamente el sistema de coeficientes y el Rodiles obtuvo una de esas plazas, logrando finalmente el ascenso. La temporada la afrontarán con jugadoras de la casa y algún refuerzo de Asturias que quiera sumarse al proyecto.

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La próxima temporada será un reto doble y muy exigente para El Gaitero Rodiles. El primer equipo debutará en la máxima categoría con el objetivo de luchar por mantenerse y el filial competirá en Segunda División con el objetivo de aumentar el nivel de la base del proyecto, algo esencial para construir de cara al futuro. Dos ascensos, un mismo espíritu y una estructura que ya es referencia en España.