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Moha Barro regresa al Alimerka Oviedo Baloncesto para reforzar su juego interior y cerrar la plantilla

El club asturiano trae de vuelta a uno de los protagonistas de una de sus mejores temporadas, en la que ganaron la Copa Princesa

MOUHAMED BARRO EN UN PARTIDO DEL OVIEDO BALONCESTO

MOUHAMED BARRO EN UN PARTIDO DEL OVIEDO BALONCESTO / IRMA COLLIN

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha reaccionado rápido al varapalo que supuso para la entidad la salida de Alonso Faure con destino al Monbus Obradoiro, de la Liga ACB. El club asturiano va a incorporar a un viejo conocido, un pívot que rindió a un gran nivel en el conjunto azul, levantó una Copa Princesa y dejó un gran recuerdo entre los aficionados del OCB. Se trata de Moha Barro (Senegal, 1995, 2,05), interior que además cumple con el requisito de ser un jugador de formación porque pasó por la cantera del Gran Canaria.

El regreso de un campeón de la Copa Princesa

Barro jugó en el OCB las temporadas 16-17 y 17-18, las dos con Carles Marco como entrenador y Javi Rodríguez, actual técnico del conjunto asturiano, como segundo. Dos años en los que el equipo acabó cuarto de la clasificación en la entonces denominada LEB Oro —ahora Primera FEB— y rindió a un nivel espectacular. En el primer curso levantó la Copa Princesa junto a una plantilla que queda para la historia de la entidad, con gente como Edu Hernández-Sonseca, Víctor Pérez, Felipe dos Anjos, Fabio Santana, Dani Pérez o Miquel Salvó.

Final de la Copa Princesa UF Oviedo Baloncesto - SP Burgos

Final de la Copa Princesa UF Oviedo Baloncesto - SP Burgos

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Final de la Copa Princesa UF Oviedo Baloncesto - SP Burgos /

Tras salir del equipo de Oviedo, Barro, que además de por su gran nivel baloncestístico se ganó a la afición por su buen carácter, tuvo una gran carrera, pasando por el Gipuzkoa de ACB y después por Francia. Regresó a la LEB Oro en Coruña y Melilla y vivió experiencias en Rumanía, Kosovo y la Primera alemana antes de disputar la pasada temporada en el Voluntari, equipo que acabó segundo en la máxima categoría de Rumanía, donde aportó 6,5 puntos y 5,4 rebotes por partido.

Experiencia y conocimiento para el nuevo proyecto

Se trata de un pívot móvil, al estilo de lo que le gusta a Javi Rodríguez, con mucha capacidad para rebotear y con fuerza para sujetar a los interiores más físicos del rival. Un jugador que, en un equipo tan renovado como será el Alimerka de la próxima temporada, aportará experiencia y conocimiento tanto del club como de la categoría. El Alimerka ha querido apostar por alguien de confianza, un tipo trabajador y honesto que haga de pegamento a una plantilla que acumula talento, pero que tendrá que trabajar duro para formar un equipo sólido, duro en defensa y tan compactado como lo fue el del pasado curso.

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El OCB irá, en principio, a una plantilla de trece jugadores. La línea exterior estará compuesta por Felix Terins, Pjay Smith, Brycen Goodine, Sander Hollanders, Zaire Williams, Pablo Longarela, Jorge Arias y Danilo Brnović. El juego interior lo forman Daniil Shelist, Francis Nwaokorie, Diarra, Brock Wisne y Moha Barro.

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