Pablo Carreño cae en octavos de final del Abierto de Estoril

El gijonés Pablo Carreño quedó eliminado en los octavos de final del Abierto de Estoril ayer tras perder ante el francés Luca Van Assche. El asturiano, número 65 del ranking de la ATP y ganador en Estoril en 2017, cayó ante Van Assche por 2-1, con parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un partido que duró dos horas y doce minutos.